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Вручили Нобелівську премію з літератури-2021: кому і за що

Вручили Нобелівську премію з літератури-2021: кому і за що

Переможця оголосили 7 жовтня під час конференції.

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2021 року став письменник Абдулразак Гурна "за його безкомпромісний та співчутливий погляд на наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

Письменник народився у Занзібарі, а працював в Англії.

У 2020 році Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк — за "безпомилковий поетичний голос".

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі.

Нобелівську премію 2021 року з хімії присуджено вченим Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану за новий метод синтезу молекул - асиметричний органокаталіз.

Цьогорічних лауреатів Нобелівський комітет обрав серед більш ніж 70 кандидатів. Переможці отримають нагороду у 10 мільйонів шведських крон (986 тисяч євро). Через пандемію премії їм вручать у рідних країнах, а не у Швеції, як це було раніше.

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