Вручили Нобелівську премію з літератури-2021: кому і за що

Вручили Нобелівську премію з літератури-2021: кому і за що

Переможця оголосили 7 жовтня під час конференції.

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2021 року став письменник Абдулразак Гурна "за його безкомпромісний та співчутливий погляд на наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

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Письменник народився у Занзібарі, а працював в Англії.

У 2020 році Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк — за "безпомилковий поетичний голос".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі.

Нобелівську премію 2021 року з хімії присуджено вченим Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану за новий метод синтезу молекул - асиметричний органокаталіз.

Цьогорічних лауреатів Нобелівський комітет обрав серед більш ніж 70 кандидатів. Переможці отримають нагороду у 10 мільйонів шведських крон (986 тисяч євро). Через пандемію премії їм вручать у рідних країнах, а не у Швеції, як це було раніше.

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