Врятував десятки життів: в авіакатастрофі в Казахстані загинув пілот, який навчався в Україні

Під час авіакатастрофи азербайджанського літака Embraer, що впав біля Актау в Казахстані після ймовірного збиття російською ППО, загинув другий пілот Олександр Кальянінов, який навчався в льотній академії Кропивницького.

Про це передає пресслужба навчального закладу.

Олександр Кальянінов 1992 р.н. навчався в академії Кропивницького на факультеті льотної експлуатації за програмою "Льотна експлуатація повітряних суден". У 2021 році хлопець здобув ступінь магістра з авіаційного транспорту за кваліфікацією "Інженер-пілот" та "Інженер–дослідник".

Олександр Кальянінов / Фото oxu.az

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"Олександр був дуже розумним, ерудованим, вільно розмовляв на декількох іноземних мовах, був дуже чесним та завжди готовим прийти на допомогу", – пригадали в Академії. Він з дитинства мріяв стати пілотом, як і його батько, та своє життя пов'язати з небом.

Під час авіакатастрофи Кальянінов, ризикуючи власним життям, врятував десятки життів при виконанні службового обов'язку. Пілотом він встиг пропрацювати лише рік.

Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак Embraer 190AR азербайджанської авіакомпанії, який прямував з Баку до Грозного. На борту літака перебувало 67 людей, 38 з яких – загинули. Попередньо, це були громадяни Казахстану, Азербайджану, Росії, Таджикистану та Киргизії. За попередньою інформацією, громадян України на борту не було. Пілот, про якого вище йшла мова, був іноземним студентом в Україні.

Отвори на корпусі літака характерні для ураження засобами протиповітряної оборони. Інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі.

Також повідомлялося, що після отримання пошкодження літаку росіяни не дали сісти в Грозному, відправивши його до Казахстану через Каспійське море. Є припущення, що РФ сподівалася, що літак впаде у море, таким чином приховавши докази, що у катастрофі винна російська ППО.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що літак над Грозним був уражений російським ЗРК, але РФ намагатиметься все приховати.

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