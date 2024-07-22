Врятував лише одну з двійнят: батько та донька загинули у жахливій аварії з потягом

В Австралії трагічно загинув батько, який намагався врятувати своїх дворічних доньок-двійнят після того, як їхній візок викотився на залізничну колію.

Про це пише LADbible.

Чоловік, якого згодом ідентифікували як 40-річного Ананда Рунвала, вистрибнув на залізничні колії на станції Карлтон у Сіднеї. Невідомо, як візок опинився на колії під час інциденту, що стався о 12:25 за австралійським часом у неділю, 21 липня. Ананд був збитий зустрічним потягом. Пізніше він загинув на місці події разом з однією з двійнят, однак іншій дитині дивом вдалося вижити. Її доправили до лікарні для обстеження.

Свідок Лорен Лангелаар згадувала про цей жахливий інцидент в інтерв'ю австралійському виданню The Daily Mail, розповідаючи, що вона побігла на платформу, почувши відчайдушні благання матері про допомогу.

"Я вибігла на допомогу матері, тому що почула її крик. Все сталося дуже швидко. Я була внизу на платформі і допомагала матері, яка намагалася докричатися до своїх дітей і чоловіка під потягом", - пригадала вона.

Ананд із дружиною / Facebook/Anand Runwal

Пізніше вона додала в інтерв'ю 9News, що Ананд потрапив під потяг, коли намагався підняти коляску назад на платформу.

"Батько зістрибнув донизу, щоб спробувати схопити дітей і візок, і коли він намагався підняти його на платформу, потяг щойно прибув", - пояснила вона. "Я лежала на платформі і вигукувала ім'я чоловіка. Я чула, як плакала лише одна дитина, а не двоє".

Одна з дочок змогла вижити, впавши між коліями.

Прем'єр-міністр Нового Південного Вельсу Кріс Міннс опублікував заяву щодо інциденту, подякувавши екстреним службам за їхню роботу і заявивши, що Ананд загинув, здійснивши "надзвичайний акт хоробрості".

"Це не поверне його або його маленьку доньку, але це не повинно залишитися непоміченим, - сказав він. "Перед обличчям жахливої, жахливої аварії він віддав власне життя, щоб спробувати врятувати своїх дітей".

Сім'я переїхала до Сіднея з Індії наприкінці 2023 року, після того, як Ананд отримав роботу в ІТ-компанії Infosys, яка займається розробкою програмного забезпечення. Згодом компанія опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що вони "глибоко шоковані і засмучені" смертями.

Нагадаємо, у Києві під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув 20-річний хлопець. Правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження і розповіли, що на тролеї в момент аварії було два брата – старший доїхав до кінця спуску, а молодший загинув.

Читайте також:

Знайшли тіло хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі в Києві