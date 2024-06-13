"Все дуже серйозно": росіянин показав кладовище "героїв СВО" у Бєлгороді (відео)

Російські окупанти, попри шалені втрати, продовжують йти до України за амбіції свого диктатора.

Так, росіянин показав кладовище "героїв СВО" у Бєлгороді. Мовляв, "все дуже серйозно".

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Росіянин показав кладовище "героїв СВО" у Бєлгороді

"Автор цього відео щиро дивується – як таке могло статися, щоб стільки дітлахів за останні два з половиною роки "заснули спокійним сном". У Путіна чомусь не питає...", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня 2024 року ЗСУ знищили 522 810 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.

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