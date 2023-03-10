"Все максимально серйозно": Скабєєва із гостями шоу обговорювали "кріоконсервацію сперми солдатів ЗСУ"

Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва придумала чергову маячню щодо української армії. Вона заявила, що Україна готує "цілу армію відбірних укрів із підвищеним рівнем русофобії".

Такою заявою вона ошелешила під час своєї програми на пропагандистському російському каналі.

У хворих фантахія Скабєєвої українські бійці приступили до цієї "місії" і пішли масово здавати зразки сперми, щоб у разі їхньої смерті була виведена "армія бандерівців".

"В Україні сьогодні приступили до генетинчих експериментів із створення нації. Щоб "бандерівці" ніколи не завершувалися, в Києві почали кріоконсервувати сперму солдатів ЗСУ. Вони заморожують чоловіче сім'я і зберігають, щоб їхні дружини могли народжувати у випадку смерті бійця. Все максимально серйозно. На фронті зараз найкращий генофонд країни, тому будь-який військовий ЗСУ може прийти здати зразок і безкоштовно його законсервувати. Після цього група науковців відбире кращих із кращих. І за допомогою штучного запліднення буде виведена ціла армія відбірних укрів із підвищеним рівнем русофобії", - придумала кремлівська пропагандистка.

Як повідомляли раніше, Скабєєва придумала уявний голод у Британії, і тому громадяни цієї країни будуть змушені "їсти білок, бо їх є багато в парку". Так, за її словами, тваринок уже подають у ресторанах.

Війна не в кожний дім: де син пропагандиста Соловйова і чому не воює

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.