- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1046
- Час на прочитання
- 3 хв
Людей закликали не виходити з домівок: насувається найбільший тайфун цього року
Жителі Гонконгу готуються до найпотужнішого тайфуну цього року, який змусив владу закрити місто та скасувати сотні авіарейсів.
Гонконг повністю закрився перед наближенням супертайфуну «Рагаса», який вважається найпотужнішим тропічним циклоном цього року. Влада закликала людей не виходити з домівок, а більшість пасажирських авіарейсів були призупинені до четверга.
Про це пише агентство Reuters.
Паніка в місті та загроза урагану
По всій території Гонконгу люди кинулися в супермаркети, де полиці швидко спорожніли. Жителі скуповували все необхідне, побоюючись, що магазини будуть закриті на два дні. Вікна будинків та офісів обклеювали стрічкою в надії зменшити ризик від розбитого скла.
«Рагаса несе вітри ураганної сили зі швидкістю до 220 км/год, що становить серйозну загрозу для узбережжя провінції Гуандун», — повідомили в метеорологічній обсерваторії Гонконгу.
Тайфун збереже свою руйнівну силу, наближаючись до материкової частини Китаю та Тайваню, після того як у понеділок пронісся північними Філіппінами. Очікується, що він досягне узбережжя Гуандуна вже в середу.
Тайфун може спричинити значне підвищення рівня води в Гонконзі. Влада попередила, що рівень моря вздовж узбережжя може піднятися на два метри, а в деяких районах — до 4-5 метрів. Місцева влада роздавала мішки з піском для захисту будинків у низинних районах. Тим часом деякі бізнеси намагалися скористатися ситуацією, пропонуючи знижки для людей, які працюють з дому.
«Ми щільно зачинили вікна та двері вдома та перевірили, чи є протікання», — сказав мешканець на прізвище Мак.
Масштабна евакуація та надзвичайна ситуація
Влада Гуандуна евакуювала понад 770 тисяч осіб, а ще понад мільйон планується переселити у найближчі години. В Гонконзі був оголошений сигнал тайфуну №8, який вимагає закриття більшості підприємств та припинення роботи громадського транспорту. Понад 700 авіарейсів скасували, а метеорологи не виключають, що попередження буде підвищено до найвищого рівня.
«Ризик існує лише для більших дерев. Ми будемо [контролювати ситуацію — ред.] весь день по всьому району», — сказав муніципальний робітник на прізвище Чжан.
Тайфун досяг своєї пікової інтенсивності в понеділок, коли максимальна швидкість вітру біля його ока перевищувала 260 км/год, що робить його найпотужнішим штормом 5-ї категорії в 2025 році. Хоча він дещо послабшав до 4-ї категорії, його сила все ще здатна спричинити значні руйнування. Китайська влада задіяла заходи контролю за повенями, а в 11 містах, включаючи Шеньчжень, були зачинені офіси та школи, а також припинена робота транспорта. Влада Шеньчженя підготувала понад 800 аварійних притулків, а робітники за допомогою бензопил обрізали гілки дерев на головних дорогах.
У Тайвані тайфун вже спричинив майже 60 см опадів у гірських районах, 25 людей отримали поранення, а 273 рейси було скасовано. Казино в Макао також були змушені закритися, оскільки влада підвищила рівень небезпеки.
Нагадаємо, Південно-Східна Азія готується до удару стихії: потужний супертайфун «Рагаса» вже паралізував рух транспорту та спричинив масову евакуацію. Влада закликає людей ховатися на височинах.