Людей закликали не виходити з домівок: насувається найбільший тайфун цього року

Гонконг готується до найпотужнішого тайфуну року

Гонконг повністю закрився перед наближенням супертайфуну «Рагаса», який вважається найпотужнішим тропічним циклоном цього року. Влада закликала людей не виходити з домівок, а більшість пасажирських авіарейсів були призупинені до четверга.

Про це пише агентство Reuters.

Паніка в місті та загроза урагану

По всій території Гонконгу люди кинулися в супермаркети, де полиці швидко спорожніли. Жителі скуповували все необхідне, побоюючись, що магазини будуть закриті на два дні. Вікна будинків та офісів обклеювали стрічкою в надії зменшити ризик від розбитого скла.

«Рагаса несе вітри ураганної сили зі швидкістю до 220 км/год, що становить серйозну загрозу для узбережжя провінції Гуандун», — повідомили в метеорологічній обсерваторії Гонконгу.

Тайфун збереже свою руйнівну силу, наближаючись до материкової частини Китаю та Тайваню, після того як у понеділок пронісся північними Філіппінами. Очікується, що він досягне узбережжя Гуандуна вже в середу.

Тайфун може спричинити значне підвищення рівня води в Гонконзі. Влада попередила, що рівень моря вздовж узбережжя може піднятися на два метри, а в деяких районах — до 4-5 метрів. Місцева влада роздавала мішки з піском для захисту будинків у низинних районах. Тим часом деякі бізнеси намагалися скористатися ситуацією, пропонуючи знижки для людей, які працюють з дому.

«Ми щільно зачинили вікна та двері вдома та перевірили, чи є протікання», — сказав мешканець на прізвище Мак.

Масштабна евакуація та надзвичайна ситуація

Влада Гуандуна евакуювала понад 770 тисяч осіб, а ще понад мільйон планується переселити у найближчі години. В Гонконзі був оголошений сигнал тайфуну №8, який вимагає закриття більшості підприємств та припинення роботи громадського транспорту. Понад 700 авіарейсів скасували, а метеорологи не виключають, що попередження буде підвищено до найвищого рівня.

«Ризик існує лише для більших дерев. Ми будемо [контролювати ситуацію — ред.] весь день по всьому району», — сказав муніципальний робітник на прізвище Чжан.

Тайфун досяг своєї пікової інтенсивності в понеділок, коли максимальна швидкість вітру біля його ока перевищувала 260 км/год, що робить його найпотужнішим штормом 5-ї категорії в 2025 році. Хоча він дещо послабшав до 4-ї категорії, його сила все ще здатна спричинити значні руйнування. Китайська влада задіяла заходи контролю за повенями, а в 11 містах, включаючи Шеньчжень, були зачинені офіси та школи, а також припинена робота транспорта. Влада Шеньчженя підготувала понад 800 аварійних притулків, а робітники за допомогою бензопил обрізали гілки дерев на головних дорогах.

У Тайвані тайфун вже спричинив майже 60 см опадів у гірських районах, 25 людей отримали поранення, а 273 рейси було скасовано. Казино в Макао також були змушені закритися, оскільки влада підвищила рівень небезпеки.

Нагадаємо, Південно-Східна Азія готується до удару стихії: потужний супертайфун «Рагаса» вже паралізував рух транспорту та спричинив масову евакуацію. Влада закликає людей ховатися на височинах.