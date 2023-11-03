“Однаково буде наша”: Лукашенко видав феєричну маячню про Україну і “втечу” Зеленського

Білоруський диктатор упевнений в тому, що Україна нібито є “витратним матеріалом” для США.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна “все одно буде наша”, що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

Про це повідомляє “Белта” з посиланням на слова білоруського диктатора під час зустрічі з представниками трудового колективу й будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця.

“Україна однаково буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: “Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть”. І що відбувається? Україна відходить на задній план. Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру”, — сказав Лукашенко.

Свої слова він проілюстрував прикладом Афганістану, коли звідти пішли американці: “Кинули і поїхали. Точно так буде і тут”.

На думку білоруського диктатора, США — “далеко, вони великі, їм це сто років не треба”.

“Їхня політика — це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді... Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше — це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон — наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною — ред.)”, — вважає білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, рано чи пізно “Європа приповзе до нас, до Росії”, тому що “Європу сьогодні на частини рвуть американці, як хочуть, а вона не може чинити опір, бо в неї все на ринку Америки зав'язано: кредити, власність тощо”.

Самопроголошений президент заявив, що, дивлячись на західних політиків, йому “іноді плакати хочеться”.

“Вони ж не думають про народ. Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Точно так, кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися”, — заявив Лукашенко, не називаючи джерела своїх домислів і чуток.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, мовляв, ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни.

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