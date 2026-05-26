"Все перевірили ідеально”: Трамп прокоментував свій раптовий візит до військового шпиталю

Президент США Дональд Трамп офіційно виписався з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де він перебував у вівторок, 26 травня. Політик поспішив заспокоїти громадськість, запевнивши, що плановий шестимісячний огляд завершився успішно.

Про деталі медичного обстеження американського лідера та реакцію Білого дому на чутки навколо його самопочуття пише Daily Star.

Профілактика чи приховані проблеми: заява Трампа та його команди

У своїй соціальній мережі Truth Social Дональд Трамп емоційно подякував лікарям і персоналу за роботу, зазначивши, що уся перевірка пройшла абсолютно бездоганно, після чого він одразу вирушив назад до Білого дому. Адміністрація президента також зауважила, що цей візит був винятково плановим заходом, який включав щорічну стоматологічну та медичну оцінку в межах стандартного протоколу профілактики та охорони здоров’я. Сам 79-річний лідер раніше неодноразово відкидав будь-які закиди щодо свого поважного віку та запевняв журналістів, що почувається так само чудово, як і пів століття тому.

Водночас офіційний лікар Білого дому, доктор Шон Барбабелла, підтвердив, що президент перебуває у «відмінній формі» та повністю готовий до виконання своїх обов’язків. Він нагадав про результати комплексного обстеження за жовтень 2025 року, які продемонстрували сильні кардіологічні, неврологічні та фізичні показники, а також зазначив, що «кардіологічний вік» Трампа відповідає 65 рокам. Крім того, оточення президента наголошує на його активному способі життя, завдяки якому політику вдалося скинути близько дев’яти кілограмів порівняно з 2020 роком.

Здоров’я Трампа під питанням — останні новини

Попри запевнення команди президента, колишні медичні фахівці американської адміністрації відверто стурбовані регулярністю його госпіталізацій. За останні тринадцять місяців це вже третій задокументований візит Трампа до медиків, через що експерти заговорили про наявність тривожних сигналів щодо здоров’я Дональда Трампа. Зокрема, колишній кардіолог Білого дому Джонатан Райнер та екслікар Джеффрі Кульман відкрито нарікають на дефіцит прозорості з боку влади та закликають лідера пройти серйозні когнітивні тести.

Публічні дискусії підігріваються й очевидними фізичними симптомами, які регулярно фіксують журналісти. Увагу громадськості привертають помітні синці на руках та червоні плями на шиї політика, які офіційні представники називають наслідком щоденного приймання 325 мг аспірину для профілактики серцевих ускладнень. Крім того, раніше у Трампа офіційно підтвердили хронічну венозну недостатність, яка викликає регулярні набряки ніг та щиколоток, а також явну сонливість під час офіційних заходів.

Окремим приводом для занепокоєння є ментальний стан очільника Білого дому, який незабаром святкуватиме 80-річчя. Група з 30 психіатрів та профільних лікарів навіть опублікувала спільну заяву в British Medical Journal, визнавши Трампа «психічно непридатним» через ознаки зниження когнітивних функцій. Психологи наголошують, що його звичка не спати ночами та публікувати хаотичні тексти у соцмережах свідчить про прогресуючий психоз та деменцію, відому у медицині як «синдром західного сонця».

Особливо гостро лікарі відреагували на публікацію Трампом згенерованого штучним інтелектом зображення, де він тисне на гігантську червону кнопку, що розцінюють як спробу «привчити» націю до ядерної загрози на тлі воєн в Україні та на Близькому Сході. Через подібні витівки та загальну недовіру до медичних звітів Білого дому рівень підтримки політика падає: свіжі опитування свідчать, що лише 44% американців наразі вважають чинного президента повністю здатним управляти державою.

