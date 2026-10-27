Як Путін шукав шлях до Трампа / © Associated Press

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Спроби Кремля встановити зв’язок із Трампом мають давню історію і будувалися за класичними методами спецслужб — розрахунок робився на те, що окупність цих зусиль станеться з часом. Ще задовго до початку політичної кар’єри Трампа російські бізнесові кола, наближені до Путіна, шукали спільного ґрунту з американським забудовником. Як спрацювала стратегія Путіна?

Про це пишуть Foreign Affairs.

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Як Путін десятиліттями схиляв на свій бік Трампа

Знаковим епізодом стала організація заходу «Міс Всесвіт» у Москві 2013 року разом із родиною Агаларових. Згодом, під час виборчої кампанії 2016 року, РФ вдалася до прямого втручання в американський виборчий процес на шкоду Гілларі Клінтон.

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Попри те, чи вплинув злам пошти демократів на підсумкові цифри голосувань, факт цілеспрямованої роботи Кремля на користь Трампа є беззаперечним.

Перші результати цієї стратегії показалися вже 2017 року, коли Трамп публічно висловлював захоплення Путіним. Під час саміту у Гельсінкі 2018 року він і зовсім ставить під сумнів доповіді власних спецслужб щодо втручання РФ, віддавши перевагу заявам Путіна.

Утім, тоді радикальному розвороту політики США завадила команда нацбезпеки — Герберта Макмастера, Джеймса Меттіса та Майка Помпео.

Справжні зрушення відбулися після повернення Трампа до влади 2024 року. Головним ударом стало повне припинення прямої американської збройної та фінансової допомоги Україні. Хоча продажі зброї європейським країнам для подальшої передачі Україні залишаються формально дозволеними, ці поставки є нестабільними та вкрай малими, якщо порівнювати з попередніми обсягами. У дефіциті опинилися й критично важливі ракети до ППО Patriot.

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Після цього США зробили ще низку поступок: заблокували перспективи членства України в НАТО, порушували питання здачі Донбасу під час саміту на Алясці, жорстко публічно критикували Україну та президента, зняли обмеження на поставки російського дизеля, тимчасово обмежили обмін розвідданими та зв’язок Starlink.

Паралельно тривають непублічні перемовини щодо масштабних економічних проєктів: продажу активів компанії «Лукойл» американським структурам, відновлення роботи газопроводу «Північний потік — 2» та залучення російського капіталу в проєкти ЗПГ на Алясці. Це відкриє Росії нові джерела фінансування війни.

Чи є шанс, що ситуація зміниться

Попри вкрай складну ситуацію, українці продовжують боротися. Європейські партнери самотужки намагаються закрити прогалини, що виникають через дії США. Оборонний сектор у пришвидшеному режимі розробляє нові версії безпілотників та дронів. Оскільки динаміка війни постійно змінюється, Київ знову має шанс перехопити технологічну та військову ініціативу.

Зміна курсу США також можлива, зокрема після проміжних виборів. Американський виборець не підтримує здачу українських інтересів. У разі перемоги Демократичної партії на виборах наступного тижня новий склад Конгресу отримає важелі для розслідування сумнівних угод з РФ, поновлення допомоги Україні та законодавчого блокування дій, які шкодять оборонній здатності Києва.

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Сам Трамп раніше також показував свою динамічність і можливість змінювати думку за лічені години. З огляду на це та наближення статусу «кульгавої качки», вплив чинного президента США буде поступово знижуватися. Тож розрахунок Кремля на безстрокову підтримку лояльного Трампа може виявитися помилковим.

Путін: останні новини

Нагадаємо, колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон припустила, що Володимир Путін може мати компромат на Дональда Трампа, яким можна пояснити особливе ставлення американського лідера до Кремля.

Клінтон вкотре розкритикувала політику Трампа щодо Росії, назвавши його «маріонеткою Путіна», та висловила занепокоєння, що він ставить прихильність до Росії вище за демократію і безпеку США, а поступки Москві загрожують усій Європі.

Окрім цього, Клінтон висловила припущення, що Трамп прагне домовитися з Путіним та Сі Цзіньпіном про геополітичний поділ сфер впливу у світі між США, Росією та Китаєм. Також вона зазначила, що повне оприлюднення документів у справі Джеффрі Епштейна може шокувати навіть прихильників президента США та виявитися для нього неприємним.

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