"Все працює, як годинник": Кадиров розповів, як Росія бореться з усім блоком НАТО

На думку Кадирова, "ситуація як в країні, так і в рядах бойових підрозділів в рази краща, ніж була рік тому".

Лідер Чечні Рамзана Кадиров розкритикував військових, які в соцмережах скаржаться на погане забезпечення і брак боєприпасів.

Про це Кадиров написав у Telegram.

За словами Кадирова, на війні ніколи не буває всього вдосталь, і це не привід виносити на обговорення внутрішні питання. Він вважає, що Росія бореться зі всім блоком НАТО, і робить це нібито настільки успішно, що все "працює злагоджено і бездоганно як годинник".

А за брак снарядів лідер Чечні поклав відповідальність на самих військових. Він заявив, що ті, що помилилися, тепер мають терпіти, тому що "це війна, а не курорт".

"Воїн не кричить - воїн вирішує. Необхідно шукати рішення задачі, а не збиратися в купку і писати публічні звернення. Закінчилися патрони? А чому заздалегідь не попередив вищого офіцера, що вони закінчуються? У хорошого бійця патрони ні з того ні з сього раптом не закінчуються. Терпи тепер хоча б добу, знайди собі іншу задачу", – навчає Кадиров.

За словами очільника Чечні, якщо солдату дали карту бойового завдання, потрібно діяти.

"Дій, боєць! Від тебе залежить виконання. Думай, розподіляй сили і можливості, а не стій з відкритим ротом. Ніхто не буде бігати за тобою з цинком патронів і сухпайком, щоб вручити акурат в той момент, коли твої закінчаться", – написав Кадиров.

Додамо, що у Мережі активно наразі обговорюють тему здоров’я голови Чечні Рамзана Кадирова. Є версія, що його могли отруїти співробітники російської ФСБ

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