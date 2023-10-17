"Все про***ано": окупант скаржиться на нестачу їжі та велику кількість 200-х – перехоплення ГУР

На росіян та їхній наступ, як виявилося, начхати власному командуванню.

Військовослужбовець окупаційної армії скаржиться, що їжу їм не підвозили три тижні, а воду – 7 днів. Що ж до втрат в особовому складі, то вони колосальні.

Про це свідчить чергове перехоплення, оприлюднене ГУР.

ГУР оприлюднило перехоплення, в якому військовий ЗС РФ скаржиться на втрати, голод і власне командування

"Яка країна, така й армія ї**ча"

Як відзначив розчарований окупант, штурм провалений, "все в гівні", так званих побратимів убили. "Нещасним" дуже хочеться їсти і пити.

"Ось і вся війна. Яка країна, така й армія *буча", – констатував вояка.

Військовий каже, що бронежилет він уже знімає, сил немає його носити. Якщо боєць поранений, ніхто й не думає його вивозити. "200-ті валяються в полі, їх не забирають", – відзначає окупант.

За словами військового армії РФ, нічого не робиться, усім взагалі начхати на них та російський наступ. Те, що окупантам вдалося зайняли, вже відбили. Щобільше, каже він, усіх повбивали.

"100 людей з лишком поклали за декілька днів. Нікого більше немає: ні 2-ї, ні 3-ї (ліній – ред.)... за зеками нікого немає, все про***ано", – підсумував окупант.

Раніше українська розвідка перехопила чергову розмову, але цього разу цивільних росіян. Одна зі співрозмовниць міркує про мету так званої "СВО" і не розуміє, "за що воюємо".

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