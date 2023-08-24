Все, що потрібно знати про "гарантії безпеки" від Лукашенка: Тихановська про загибель Пригожина

Тихановська закликала не довіряти "гарантіям безпеки" Лукашенка та будь-яким угодам із ним

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська нагадала, що "гарантії безпеки" Євгенові Пригожину після заколоту обіцяв саме Олександр Лукашенко.

Про це вона написала у Тwitter.

Тихановська припустила, що загибель Пригожина може покласти край присутності "Вагнера" в Білорусі, зменшивши загрозу її сусідів.

"За злочинцем Пригожиним у Білорусі не будуть сумувати. Він був убивцею, і його слід пам'ятати таким. Ніхто не повинен довіряти "гарантіям безпеки" Лукашенка та будь-яким угодам із ним", – зазначила Світлана Тихановська.

Нагадаємо, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

"Росавіація" повідомила, що ватажок "Вагнера" рахувався серед пасажирів. Згодом у тій же "Росавіації" опублікували список загиблих пасажирів, серед яких був і Пригожин, і його "права рука" Дмитро "Вагнер" Уткін, якого називають засновником цієї ПВК.

Наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак з Пригожиним збила російська ППО. Ймовірна, система С-300.

Зауважимо, що після спроби заколоту рівно два місяці тому гарантії безпеки Пригожину та "Вагнеру" давав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вів переговори з ватажком "вагнерівців".

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