"Все, що робитиме Путін, очевидно": в ОП пояснили, як "вагнерівці" можуть потрапити до Польщі

Росія постійно вдається до провокацій з мігрантами на кордонах Польщі та Литви.

Як відомо, Євген Пригожин перебуває у Білорусі. Так, будь-яка дієва логістична провокація ПВК "Вагнера" означатиме, що це є провокація Росії. Це державна, а не приватна корпорація.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, за цим стоїть Росія. Хоч репутація Путіна й обнулена, але держава зацікавлена в існуванні бандитського угруповання, яке є міжнародним і виконує зараз певні інформаційно-спекулятивні завдання", – відзначив він.

Чи заходитиме ПВК "Вагнера" на територію НАТО

За словами радника ОП, найімовірніше, буде відпрацьований сценарій з емігрантами, які декілька років тому звозилися з Близького Сходу і пробували через Білорусь пробратися до Польщі та Литви. Через мігрантські потоки Росія спробує перемістити туди декілька вагнерівських агентів, які мають зайти на територію Польщі й щось там робити. Але, підкреслює Подоляк, це не будуть прямі боєзіткнення тощо..

"Чим швидше ми закінчимо війну і остаточно обнулимо Росію в політичному сенсі, тим швидше не буде більше провокацій на кордонах. Путін розуміє, що він не може переломити хід війни в Україні", – акцентує радник Офісу Президента.

Тож він робитиме дві речі:

провокуватиме інформаційно, влаштовуватиме провокації на кордоні з Польщею чи Литвою;

продовжуватиме атакувати цивільне населення України поки має ракетний ресурс.

"Все, що робитиме Путін – очевидно. Єдиний дієвий інструмент сьогодні – деескалація. Вона можлива лише після передачі суттєвої військової допомоги Україні", – підсумував Подоляк.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ПВК "Вагнер" продовжує зберігати присутність на об'єктах в Білорусі. З території країни не зафіксовано виведення "вагнерівців" назад до Росії та переміщення великих колон угруповання всередині республіки.

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