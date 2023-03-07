Все, що відомо про масові протести у Грузії: в хід пішли коктейлі Молотова (фото, відео)

Серед протестувальників є постраждалі та затримані. Президентка Грузії підтримала мітингувальників.

У Грузії спалахнули масові протести 7 березня після того, як парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про "агентів іноземного впливу". Протестувальники називають його "російським" і таким, що створює загрозу для євроінтеграції Грузії.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про протести у Грузії станом на вечір 7 березня.

Зауважимо, що законопроєкт, через який збурилося грузинське суспільство, оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Документ великою мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Ввечері 7 березня у Тбілісі тисячі людей із грузинськими, українськими прапорами та стягами ЄС вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту і перекрили центральний проспект. Учасники акції скандували "Ні російському закону!".

До будівлі парламенту стягнули сили "спецназу" та додаткові наряди силовиків. Звідти евакуювали депутатів.

Силовики почали застосовувати проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети, аби не дати їм наблизитися до будівлі парламенту. Врешті, спалахнули сутички. З боку протестувальників у правоохоронців полетіли коктейлі Молотова. Є постраждалі серед мітингувальників та представників ЗМІ.

Зауважимо, що учасники протестів скандували і знамениту кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

МВС Грузії пояснило застосування сили тим, що "протест вийшов за межі законодавчих рамок про свободу висловлювання поглядів і мирні зібрання". У відомстві також повідомили, що кілька поліцейських були травмовані.

У Мережі поширюється інформація про застосування проти мітингувальників гумових куль.

დაშავებული მოქალაქეების ფოტოები აქციიდან; საქართველოს ათასობით მოქალაქე რუსთაველის გამზირზე რუსული კანონის პირველი მოსმენით დამტკიცებას აპროტესტებს. სტუდია მონიტორი Опубліковано სტუდია მონიტორი Вівторок, 7 березня 2023 р.

Реакція президентки

Зауважимо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наразі перебуває у США, де її адміністрація вже скасовує всі заплановані зустрічі в ООН. Лідерка країни записала звернення зі словами підтримки до громадян Грузії на тлі статуї Свободи у Нью-Йорку.

Зурабішвілі запевнила, що накладе вето на закон, і наголосила, що Грузія бачить своє майбутнє в Європі.

Нагадаємо, за день до ухвалення скандального закону про "іноагентів" у Грузії через нього побилися депутати, а під парламентом спалахнув масовий протест.

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