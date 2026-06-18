"Все це може тягнутися місяцями": українка відверто розповіла про особливості життя в Іспанії

Іспанія / © unsplash.com

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Іспанія традиційно залишається однією з найпопулярніших країн для переїзду. Іноземців приваблює м’який клімат, високий рівень безпеки та лояльні міграційні програми. Проте життя в цій європейській країні має і свій зворотний бік, який для багатьох стає неприємним сюрпризом.

Про це розповіла українка Ірина, яка вже кілька років мешкає в Іспанії, в TikTok.

За словами блогерки, перше, з чим доведеться змиритися емігрантам — це надто повільний темп життя місцевого населення. Для тих, хто звик до швидкого вирішення питань, іспанська неквапливість може стати серйозним випробуванням.

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«Документи, відповіді від держорганів, записи до лікарів — все це може тягнутися місяцями», — розповіла жінка.

Крім того, традиційна іспанська сієста, яка триває кілька годин у розпал дня, суттєво впливає на комфорт. У цей час зачиняються не лише державні установи, а й більшість магазинів та аптек, що створює значні незручності для новоприбулих.

Нестерпна спека та загроза для здоров’я

Попри міфи про ідеальний курортний клімат, літні місяці в Іспанії є справжнім викликом. Особливо важко доводиться жителям південних регіонів, де стовпчики термометрів регулярно перетинають критичні позначки.

«Якщо ви погано переносите спеку, або у вас високий тиск, літо може стати для вас справжнім випробуванням», — пояснила блогерка.

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Вона наголосила, що температура на рівні 40 градусів тут є звичною реальністю.

Криза на ринку праці та дорогі квартири

Найбільшим розчаруванням для багатьох стає фінансове питання. Ірина попереджає: знайти хорошу роботу на місці надзвичайно складно. Місцевий ринок праці переповнений, а без високого рівня знання іспанської мови шанси на працевлаштування зводяться до мінімуму.

При цьому рівень доходів часто не відповідає реальним витратам на життя, оскільки вартість нерухомості стрімко зростає.

«Наприклад, зарплата 1800 євро на місяць при оренді житла 1200», — підсумувала авторка.

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Нагадаємо, однак, українська біженка, яка проживає в Іспанії, порівняла життя на східному узбережжі країни та у Країні Басків. За її словами, північ Іспанії відрізняється вищими зарплатами, кращою безпекою та комфортнішим кліматом без сильної спеки.

Водночас у Країні Басків складніше знайти роботу без знання іспанської мови, дорожче житло та значно менше українських магазинів і закладів. На східному узбережжі, за словами блогерки, простіше адаптуватися через велику українську громаду.

Також, українка з Харкова, яка виїхала до Нідерландів, разом із партнером понад три роки прожила у таборі для біженців у кімнаті площею 3 на 3 метри. Після тривалих пошуків пара змогла орендувати власний будинок.

За словами жінки, знайти житло було складно — протягом року вони отримували відмови від орендодавців. Водночас переїзд із притулку, попри страх і невизначеність, українка назвала одним із найкращих рішень за час еміграції.

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