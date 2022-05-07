Все ж іде "за планом", так? - Подоляк про указ Путіна перекинути військові сили з Сирії до України

Все ж іде "за планом", так? - Подоляк про указ Путіна перекинути військові сили з Сирії до України

В Офісі президента відреагували на указ російського диктатора Володимира Путіна перекинути до України військові сили із Сирії.

Радник ОП Михайло Подоляк вважає, що "Москва підкинула трохи дров у жерло війни в Україні, які нічого не вирішують". І додав з гумором, що план Путіна про захоплення України за три днів "був чудовий, як швейцарський годинник".

Про це радник ОП написав на своїй сторінці у Telegram-каналі.

"Росія терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні. Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 7 травня іноземні ЗМІ повідомляли, що Путін підписав указ про перекидання військ з Сирії до України, бо йому потрібна хоч якась перемога до 9 травня. Цими силами він хоче прискорити процес захоплення Донбасу.

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