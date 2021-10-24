Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували під час візиту до США

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували під час візиту до США

Очільник православної церкви відчув нездужання перед початком літургії в Софійському соборі у Вашингтоні.

У неділю, 24 жовтня, Вселенський патріарх Варфоломій, який напередодні прибув з офіційним візитом до США, потрапив до університетської лікарні Джорджа Вашингтона через погане самопочуття після тривалого перельоту та щільний розклад заходів після прибуття.

Про це повідомляє грецька газета Ortodox Times.

Вселенський патріарх збирався очолити літургію в соборі Святої Софії у Вашингтоні, коли йому стало погано. Лікар Варфоломія порадив йому відпочити, з міркувань обережності 81-річного очільника православної церкви доставили в лікарню для медичного обстеження.

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Офіційний візит Варфоломія до США мав відбутися ще у травні 2020 року, але був перенесений через пандемію COVID-19. Це перший його візит до Сполучених Штатів з 2009 року.

У Сполучених Штатах заплановані зустрічі Вселенського патріарха з першими особами — зокрема, президентом Джо Байденом, головою Держдепу Ентоні Блінкеном, а також послами Греції і Туреччини в США.

Нагадаємо, 21 серпня Вселенський патріарх Варфоломій розпочав офіційний візит до Києва та зустрівся з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.

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