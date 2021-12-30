Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні після зараження "Омікроном"

Інфікувався "Омікроном" патріарх Варфоломій 24 грудня.
У четвер, 30 грудня, Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні Стамбула, де він перебував шість днів під наглядом медичних працівників після інфікування варіантом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляють на сайті Вселенського патріархату.
За даними преслужби Вселенського патріархату, 81-річний предстоятель Православної церкви залишиться в ізоляції в резиденції в Терапії, перш ніж повернутися на Фанар на святкування Богоявлення.
Зазначається, у середу ввечері, 29 грудня, йому втретє зателефонував міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, який запитав про його здоров'я. У відповідь патріарх подякував міністру за дзвінок та побажав йому щасливого Нового року
Нагадаємо, у п’ятницю, 24 грудня, Вселенський патріарх Варфоломій дізнався про позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію. Наголошується, предстоятель Православної церкви повністю вакцинований від COVID-19, тому перебіг хвороби нескладний.
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