Всесвітній день щура: Гіркін жорстко "привітав з професійним святом" особовий склад адміністрації Путіна

Терорист потролив Кремль, Держдуму, уряд РФ, топ-менеджерів державних корпорацій та олігархів.
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) відзначився "привітанням" зі Всесвітнім днем щура. Зокрема, терорист звернувся до особового складу адміністрації президернта РФ, а також до олігархів, депутатів та топ-менеджерів держкорпорацій.
Про це Гіркін повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Він побідкався, що ледь не пропустив це свято, але вчасно схаменувся та "накатав" привітання.
"Всесвітній день щура! Ледь не пропустив. Але вчасно усвідомив і виправляю помилку: вітаю весь особовий склад адміністрації президента та уряду РФ, віп-менеджерів держкорпорацій, переважна більшість губернаторів та членів обох палат "парламенту" РФ, а також усіх без винятку олігархів – з їхнім професійним святом", – привітав Гіркін.
Він іронічно додав, що бажає всім вищезгаданим чиновникам та олігархам "всіх благ у цьому житті. "І не надумайте розкаятися. Бо внизу сковорідки чекають... а молитися за ваші пропащі душі, впевнений, не буде взагалі ніхто", – додав він.
Нагадаємо, що ганебний провал Росії у боях за Бахмут також недавно пророкував Ігор Гіркін (Стрєлков). Тоді він закликав Москву посадити іншого воєнного злочинця – власника ПВК "Вагнер" Євгнена Пригожина.
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