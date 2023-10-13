"Всесвітній погром" у п’ятницю, 13-го: ХАМАС закликав до глобального терору проти євреїв

У цілому світі відбуваються як акції протесту палестинців, так і мітинги на підтримку Ізраїлю.

Один з лідерів ХАМАС Халед Машал закликав мусульман усього світу влаштувати погром євреям у п’ятницю, 13 жовтня. Ізраїль просить своїх громадян по всьому світу бути обережними, у багатьох країнах вживають заходів для охорони єврейських громад, установ та закладів.

Про це йдеться в огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі ТСН.ua.

“Всесвітній погром євреям” один з лідерів ХАМАС Халед Машаль оголосив ще 11 жовтня. “Я закликаю вас у цей момент мобілізуватися для джихаду”, - звернувся він до мусульман усього світу.

Джихад, за його словами, має розпочатись в п’ятницю, 13 жовтня. Тих, хто не може чи не хоче ставати до збройної боротьби, Машаль закликав підтримати ХАМАС донатом.

На території Ізраїлю поліція перебуває у повній готовності, а ізраїльтянам за кордоном рекомендують бути уважними та уникати масових скупчень людей.

Ситуація в Європі

В Амстердамі з міркувань безпеки 13 жовтня скасували заняття у трьох єврейських школах.

Доручили охороняти єврейські общини і в Литві. Поліція патрулюватиме вулиці біля синагог, єврейських шкіл, меморіалів і кладовищ. На щастя, поки інцидентів там не фіксували.

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Ввечері 12 жовтня у центрі Парижа прихильники Палестини влаштували багатотисячний мітинг на підтримку ХАМАС. Попри заборону подібних акцій, араби вийшли на вулиці французької столиці. На площі Республіки, де красується статуя Маріанни - символ Франції, вони розвернули палестинські прапори.

Основна їхня вимога: свобода Палестині та припинення бомбардування Сектора Гази. Проти мітингарів застосували водомети та сльозогінний газ.

Не спокійно було у Лондоні. На запис відео потрапили двоє палестинських жінок, які зривали з міських стовпів постери із викраденими ХАМАСом ізраїльськими дітьми. На обурення місцевих вони реагували закликами "подумати про палестинських дітей".

Заборонили протестувати палестинцям і в Берліні. У німецькій столиці стурбовані тим, що протести можуть знову перерости в насильство, як днями це уже трапилось у районі Нойкельн, де проживає багато мігрантів з Близького Сходу.

Підтримка Ізраїлю

Виходять люди і на підтримку Ізраїлю.

Велику акцію влаштували Нью-Йорку, де, до речі, проживає найбільша в світі єврейська громада.

Несподівано багато людей вийшло і на вулиці Токіо. Ізраїльтяни подякували їм за таку підтримку у мережі.

Війна в Ізраїлі

У ніч проти 13 жовтня в Єрусалимі влаштували теракт. У центрі міста невідомий почав стрілянину. Двох поранив, а сам був ліквідований поліцією.

ЦАХАЛ продовжує військову операцію в Секторі Гази, з північної частини якого закликають виїхати місцевих мешканців впродовж доби. Бойовики ХАМАС засіли у тунелях під цивільними об'єктами: будинками лікарнями та школами.

Не припиняє ЦАХАЛ і бомбардування Сектору Гази. Правозахисники звинуватили Армію оборони Ізраїлю у використанні фосфорних бомб, але ізраїльські військові це заперечують. Утім від жорстких дій проти терористів не відмовляються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ХАМАС оголосив джихад Ізраїлю! Що це означає та чому 13 жовтня - дуже небезпечний день?"

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео, на якому сотні йорданців і ліванців з прапорами прямують до кордонів Ізраїлю. Правоохоронці намагаються розганяти їх сльозогінним газом, але мітингувальників це не зупиняє.

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