Всесвітньо відомий мем Coffin Dance продали на аукціоні: частину коштів перерахують українському фонду

Африканські трунарі, які танцюють, стали всесвітньо відомими у 2020 році.

NFT-токен всесвітньо відомого мему Coffin Dance продали на аукціоні за $1,046 млн (372 Ethereum).

Про це пише Peoples Gazette.

Токен випущений у партнерстві з українською громадою, тому частина виручених коштів піде на підтримку українських благодійних організацій. $250 тис. із продажу передадуть до фонду "Повернись живим", $500 тис. отримають герої відео, мема та NFT-токена, і ще $250 тис. отримає рекламна агенція Bads.

"Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу. Якщо Україна не вистоїть, світ може опинитися на порозі Третьої світової війни", — сказав лідер трунарів Бенджамін Айду.

Мем Coffin Dance (Dancing Pallbearers) став найвідомішим глобальним мемом 2020 року і справжнім символом пандемії COVID-19. Африканські трунарі, які танцюють, стали всесвітньо відомими, коли на відео наклали композицію Vicetone & Tony Igy — Astronomia.