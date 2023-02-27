Всесвітньо відомий виробник пива, якого бойкотують фанати, таки вийде з російського ринку

Виробник популярного пива Heineken, якого бойкотують невдоволені користувачі у мережі, таки піде з російського ринку.

Про це пише Reuters.

Після того, як нідерландська пивна компанія порушила обіцянку вийти з російського ринку. У відповідь невдоволені користувачі у мережі почали бойкотувати компанію.

На сьогодні попри супутні збитки нідерландська пивоварна компанія таки заявила про свій вихід з ринку Росії. Це має статися у першій половині 2023 року.

У Heineken повідомили, що очікують на збитки у розмірі 300 мільйонів євро при його продажу вже в першій половині 2023 року.

"Тим часом наші місцеві колеги роблять все можливе, щоб зберегти бізнес, уникнути націоналізації та забезпечити, щоб їх кошти до існування не наражалися на ризик",– повідомили у пресслужбі компанії.

Раніше стало відомо, що у 2022 у березні компанія Heineken пообіцяла вивести свій бізнес з Росії після того, як ця країна-агресорка вторглася в Україну. Але у звіті про розслідування нідерландського веб-сайту Follow the Money стверджується, що звіти компанії показали, що її російське відділення «випустило 61 новий продукт «у рекордні терміни» та продало на 720 000 гектолітрів більше пива та безалкогольних напоїв».

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