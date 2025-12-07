Всесвітньо відомий аеропорт заблокований: що сталося

У Гітроу розпилили перцевий газ Фото: ілюстративне

Реклама

У лондонському аеропорту Гітроу в багаторівневому паркінгу біля Термінала 3 група чоловіків розпилила перцевий газ. Люди почали кашляти та відчули різке печіння у горлі. На місце миттєво прибули озброєні поліцейські, які затримали підозрюваних. Інцидент спричинив значні перебої з доступом до терміналів, рухом транспорту та роботою автомобільного паркінгу.

Міністерка з питань поліції та злочинності Сара Джонс заявила, що мешканці району мають «дотримуватися порад поліції» після інциденту, передає ВВС.

Вона додала, що отримує «регулярні оновлення» щодо ситуації.

Реклама

Міністерка заявила, що її думки з усіма постраждалими, та висловила «щиру подяку» екстреним службам за їхню «швидку реакцію» та оперативне затримання підозрюваного.

За словами журналіста з питань подорожей Саймона Келдера, інцидент стався у «надзвичайно завантажений час». Термінал 3 обслуговує рейси великих авіакомпаній, таких як Virgin Atlantic, Emirates та Qantas.

За підрахунками Келдера, близько 120 тисяч пасажирів мали вилетіти з терміналів 2 та 3, але протягом щонайменше години майже ніхто не міг туди дістатися.

Він пояснив, що авіарейси чекати пасажирів не будуть. Затримки можливі лише в разі, якщо в заторі опинилися члени екіпажів.

Реклама

Правила щодо прав пасажирів у ситуаціях, коли людина не може дістатися аеропорту через зовнішні події, чітко не прописані, але авіакомпанії, за його словами, намагатимуться пересадити таких пасажирів на найближчі доступні рейси.

Пасажири чекають на шатли годинами

Люди, які намагаються виїхати з Термінала 3, розповідають, що чекають на автобуси до довгострокової парковки по кілька годин, хоча зазвичай шатли курсують кожні 15 хвилин передає ВВС.

Співробітники аеропорту роздають пасажирам воду.

Черги в поїздовому терміналі розсмокталися

Раніше повідомлялося про величезні скупчення людей на станції, що обслуговує термінали 2 і 3, однак зараз потоки вирівнялися, і поїзди прибувають без затримок.

Реклама

«Я відчув пекучий біль у горлі», — розповів очевидець.

Пасажир Том Бейт розповів BBC, що подумав, ніби став свідком нападу. Він бачив, як група молодих людей у чорному пробігла крізь натовп, після чого люди почали кашляти.

«Я теж почав кашляти й відчув сильне печіння в горлі», — зазначив він.

Пізніше він бачив, як у багаторівневий паркінг прибула велика кількість озброєної поліції. За попередніми даними, кількох людей обприскали перцевим газом.

Реклама

Пасажири намагалися йти до терміналів крізь автомобільні тунелі

Поліція зупиняла людей, які намагалися дістатися терміналів пішки через транспортні тунелі, — там дозволено рух лише авто. Деякі пасажири намагалися зупиняти зайняті таксі.

Екстрені служби повідомили, що для пасажирів будуть організовані автобуси.

За словами очевидців, самі рейси виконуються за графіком. Однак багаторівневий паркінг був закритий більше ніж дві години, що створило затримки для тих, хто повертався до своїх авто.

Нагадаємо, у Вільнюсі раніше міжнародний аеропорт був змушений тимчасово припинити роботу через небезпеку в повітряному просторі. Було зафіксовано об’єкти, схожі на повітряні кулі, запущених з території Білорусі, що литовська сторона розцінює як елемент гібридної агресії.