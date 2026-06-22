Всі аеропорти призупинили роботу: росіяни нервуються через атаку дронів на Москву (фото, відео)

Росіяни в аеропорту / © соцмережі

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Через атаку БпЛА на Москву всі аеропорти столиці РФ зупиняли роботу. Росіяни не могли ні прилетіти, ні вилетіти із курортів.

Про це повідомляють російська влада та телеграм-канали.

Мер Москви Сергій Собянін вранці 22 червня заявив про відбиття атаки дронів. Він запевняє, що російське ППО збило ще два БпЛА, які летіли на столицю. Після цього політик додав, що деякі аеропорти, які зупиняли роботу на тлі ударів, відновили роботу.

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«Внуково» та «Домодєдово» приймають і відправляють рейси за погодженням, у «Шереметьєво» введено тимчасові обмеження», — написав він.

Тим часом у російських пабліках з’явилися відео та фото наслідків закриття московських аеропортів. Росіяни скаржаться, що вони вже понад добу не можуть повернутися з Туреччини до РФ.

Пасажири рейсу 2S011 авіакомпанії Southwind розповіли, що мали вилетіти з Анталії до Москви ще 20 червня о 16:00. Однак виліт переносили кілька разів, а близько 22:00 рейс скасували взагалі.

© соцмережі

«За весь цей час пасажирам ніхто не нагодував і не надав нормальної інформації про те, що відбувається», — розповіли пасажири для тг-каналу «Обережно, новини».

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Вони бідкаються, що рейс постійно переносять, і тому змушені ночувати в залі аеропорту. За словами росіян, пізно ввечері їх відвезли до готелю, а сьогодні знову привезли в аеропорт. Вони очікували на виліт, але рейс знову почали переносити.

«Багато туристів уже залишилися практично без грошей, бо відпустка закінчилася. Картки у багатьох не працюють, купити їжу та напої немає можливості», — зазначили вони.

© Соцмережі

Вибухи у Москві — останні новини

Нагадаємо, вночі 22 червня у Москві було чутно вибухи після атаки дронів. Російська влада заявила про «успішну» роботу ППО. За його словами, сили ППО нібито збили щонайменше 19 дронів, які летіли у напрямку столиці РФ.

Поки у Москві триває атака, хакери зламали особистий Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна. Невідомі написали різні провокативні повідомлення: «Слава Україні», «Москва горітиме».

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