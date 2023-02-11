"Всі цілі досягнуті": у Міноборони РФ визнали, що вони масовано обстрілюють Україну ракетами

У МІноборони РФ похвалилися, що усі "цілі масованого удару досягнуті та усі призначені об'єкти уражені".

У Росії визнали, що вони свідомо масовано атакують українські міста ракетами та б'ють по енергетичних об'єктах, щоб вивести із ладу енергосистему.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони РФ.

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"Протягом 10 лютого Збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування, а також безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах системи енергетики, які забезпечують функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу та транспортної системи України", - сказано у повідомленні.

У оборонному відомстві країни-агресорки похвалилися, що усі "цілі масованого удару досягнуті та усі призначені об'єкти уражені".

"Зупинено роботу енергоємних виробництв оборонно-промислового комплексу. Також заблоковано перекидання залізничним транспортом до районів бойових дій іноземного озброєння, боєприпасів та резервів", - пишаються у Кремлі наслідками атаки.

Ракетна атака Росії по Україні 10 лютого

Вранці 10 лютого Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по Україні. Цілями були енергетичні об'єкти та житлові будинки. Внаслідок атаки поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без світла і водопостачання.

Як повідомили у ЗСУ, ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з районів Каспійського моря та Волгодонська, які випускали ракети Х-101 та Х-555. З кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

У зведенні Генштабу ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби росіяни під час атаки 10 лютого випустили 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. І додали, що наразі загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

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