«Всі на землю»: на технофестивалі трапилася стрілянина, нападник утік

Трагедія на технофестивалі у Швейцарії / © Getty Images

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У Швейцарії трапилася трагедія — під час фестивалю техно «Aarauer Rave» у місті Аарау сталася стрілянина, унаслідок якої загинула щонайменше одна людина. Ще п’ятеро учасників дістали поранення. Деякі поранені перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє RMF24.

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Стрілянина у Швейцарії: нападника затримати не змогли

Трагедія сталася в ніч із суботи на неділю, 30 серпня, близько 02:30, на території місцевого іподрому, де й проводили масштабну подію. Загалом на майданчику перебувало близько 3,5 тисячі любителів електронної музики.

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Коли пролунали перші постріли, чимала кількість людей сприйняла їх за святкові феєрверки. Страшну реальність люди усвідомили лише тоді, коли почули крики: «Всі на землю».

На місце події негайно прибули екстрені служби. Поліція заблокувала увесь периметр, залучивши до операції пожежників, військовий вертоліт Super Puma та спеціальний підрозділ цивільного захисту кантону Аргау.

Правоохоронці звертаються до всіх очевидців та власників будь-яких відеозаписів із проханням поділитися матеріалами зі слідством. Мешканців і перехожих просять не відвідувати район іподрому, адже нападник або нападники досі не затримані й перебувають на волі.

Фестиваль «Aarauer Rave Vol. 7», який мав запам’ятатися як яскраве свято для прихильників електронних ритмів з усього світу, завершився надзвичайною ситуацією.

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Надзвичайні події у Швейцарії: останні новини

Нагадаємо, у швейцарському кантоні Граубюнден під час спуску долиною Розег сталася аварія за участю кінних карет, якими група з близько 40 місцевих туристів поверталася з екскурсії. Під час руху візник однієї з карет помітив несправність гальм і спробував скерувати запряжку на рівнішу ділянку, проте один із коней упав, після чого екіпаж втратив стійкість і на великій швидкості врізався в дерево.

Унаслідок ДТП загинула 73-річна жінка, яка зазнала несумісних із життям травм. Ще кілька пасажирів постраждали, їх доправили до лікарень трьома вертольотами та чотирма автомобілями швидкої допомоги, тоді як решті учасників надали допомогу на місці в Понтрезіні. Наразі обставини трагедії розслідують поліція кантону та прокуратура.

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