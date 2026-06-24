«Всі негайно додому»: польський депутат закликав депортувати усіх українців

Скандал між Україною та Польщею / © Getty Images

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Польський ультраправий політик, колишній член партії «Право і справедливість» (PiS) Януш Ковальський, на тлі скандалу між країнами закликав владу негайно депортувати усіх українців додому.

Таку різку заяву він написав на офіційній сторінці у Facebook.

«Українці, які підтримують ідеологію УПА, несуть небезпеку для Польщі. Всі мають якнайшвидше повернутися в Україну!», — написав він та прикріпив фото із Зеленським.

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Він додав, що «час розпочати програму повернення українців з Польщі в Україну. Всі мають повернутися туди».

Ба більше, польський опозиційний політик запитав у громадян своєї країни, чи варто відправити усіх українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну РФ, додому.

Реакція поляків на ініціативу

Цей допис за добу набрав понад 20 тисяч вподобань. Є як противники, так і прихильники такої ініціативи. Поляки називають український народ «невдячними та небезпечними людьми».

«Тому що вони хамлять полякам, вони проявляють зневагу і забагато руйнувань і пожеж! Це невдячні небезпечні люди.

Молоді українці рухаються до фашизму, показали це на НАШОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ СТАДІОНІ, Осквернили місце. Тож їм не раді.

Звичайно, нехай повертаються в Україну, якщо їм тут не влаштовує».

Водночас частина коментаторів виступає проти і реагує із гумором на ідею політика.

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«За цим міркуванням іноземні країни мають викидати і поляків. Поляки працюють у всьому світі, хочуть, щоб до них ставилися справедливо, а інші хочуть працювати в обмін на нас, ніякої толерантності.

Я не згоден. Людей не депортують просто так. Ми не радянська Росія.

Час розпочати програму Ковальських у космос».

Зауважимо, що цей політик відзначається неоднозначними заявими щодо України та українців. Не так давно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг представників опозиції в Сеймі, зокрема і Ковальського, від розпалювання антиукраїнських і ксенофобських настроїв.

Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Між Україною та Польщею не вщухає дипломатичний скандал. На тлі погіршення відносин польські політики закликають державу готуватися до можливого конфлікту з Україною, коли завершиться війна з Росією. Також вони просять Варшаву покращити відносини з Москвою.

На думку дипломата, надзвичайного і повноважного посла України Андрія Веселовського, суперечка пов’язана насамперед із внутрішньополітичною боротьбою у самій Польщі, а останні різкі заяви польських політиків є інструментом впливу на виборців.

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