Вся Європа готується до війни: Вучич заявив про неминучий "великий конфлікт"

Президент Сербії Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербії Александар Вучич на саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Копенгагені заявив, що «всі готуються до війни» і світ рухається до «великого конфлікту». Він також звинуватив Косово у спробах «використати цей час перед війною», щоб переконати більшість європейських держав і країни НАТО стати на бік Приштини.

Про це повідомляє Koha.

Прогноз «великого конфлікту»

Вучич висловив думку, що світ «ставатиме дедалі важчим», і що, на його переконання, «ми прямуємо до великого конфлікту».

«Ми вже знаємо, що буде війна. І вона буде, я вам кажу, бо бачу, що відбувається і як усі готуються. Ніхто не готується до перемовин, вони просто дивляться, хто на чиєму боці буде. Вони копають свої окопи і чекають початку,» — заявив Вучич.

При цьому він не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів про неминучість війни. Президент Сербії додав, що його країна «докладе максимум зусиль», щоб не брати участі у цьому конфлікті.

Звинувачення між Сербією та Косовом

Заяви Вучича пролунали після того, як журналісти запитали його про заклик президентки Косова Вйоси Османі до Європи, щоб та запобігла «агресивній і дестабілізуючій тактиці» Сербії щодо сусідів.

На початку саміту ЄПС у Данії Вйоса Османі заявила, що Росія становить загрозу для Європи, а Сербія — загрозу для регіону Західних Балкан, звинувативши Белград у копіюванні дій Москви. Вона закликала Європейський Союз «не винагороджувати» Сербію.

За словами Османі, за відсутності західного впливу на Балканах, туди завжди приходять «злоякісні сили „Трикутника зла“ — а саме Росії, Китаю та Ірану», які мають «злонавмисні стратегічні інтереси».

«Тому важливо, щоб розширення [ЄС — ред.] було просунуте вперед, і щоб ті країни в регіоні Західних Балкан, які відповідають критеріям і працюють відповідно до цінностей ЄС, розглядалися для руху вперед,» — підкреслила президентка Косова.

Також минулого тижня під час перебування у США Османі заявила, що Белград становить постійну загрозу для Приштини. Вона зазначила, що північний сусід Косова «любить час від часу створювати проблеми», але підкреслила, що адміністрація президента США Дональда Трампа добре спрацювала, запобігши ескалації ситуації.

Нагадаємо, на тлі частих появ безпілотників над європейськими військовими базами та аеропортами прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прямо заявила, що Росія веде проти Європи «гібридну війну».