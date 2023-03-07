"Всіх до військкомату": в Росії жіночий коуч розповів, як зробити з чоловіка тестостеронову машину

Психолог радить не хвилюватися за загибель чоловіка у війні, адже жінка отримає грошову компенсацію.

Російський жіночий коуч і психолог Павло Раков на семінарі в Пермі розкрив таємницю, що аби зробити з чоловіка тестостеронову машину, треба здати його до військкомату і відправити на війну проти України.

Про це свідчить уривок з виступу Ракова на семінарі, опублікований у Мережі.

Логіка жіночого коуча полягає в тому, що російським чоловікам на сьогодні бракує гормону мужності. Всі вони хочуть лише викладати фото в соцмережі і нічого не робити. В такому разі Раков радить російським жінкам відправляти коханих на "СВО" та допомагати військкоматам у пошуках ухилянтів.

"Всіх до військкомату, зрозуміло? Якщо він не хоче йти до військкомату, самі сходіть і скажіть: "Я знаю, де чоловік живе". Просто так і скажіть. Адресу скажіть, куди він ходить, де працює. Зрозуміло? Він повинен бути чимось корисний суспільству і тоді він зможе потім чимось забезпечувати вас. Тому що це – головна функція. Просто в багатьох збій програми, забули. І тоді батьківщина буде міцною. Тоді взагалі все буде чудово", – розповів у своєму виступі психолог.

А якщо чоловік загине на війні, то на думку Ракова, це не так страшно. Адже в такому разі жінка отримає фінансову компенсацію. Головне, зауважує коуч, – витратити гроші не на одяг, а на пам'ятник для коханого.

Відвідувачки семінару відреагували на виступ Ракова оплесками. Як зазначає телеграм-канал Mash, при цьому сам коуч продає квитки по свої виступи по 13 тис. руб. (близька 6,5 тис. грн) та обирає затишні зали замість окопів.

Нагадаємо, на війні проти України загинув ексдепутат пропутінської партії "Єдина Росія" Радянського району Самари Денис Штейн, який був засуджений в РФ за збут наркотиків.

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