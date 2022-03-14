"Всім серцем з Україною": ще один косметичний гігант пішов з російського ринку

"Всім серцем з Україною": ще один косметичний гігант пішов з російського ринку

Avon зупиняє експорт продукції з російського заводу.

Косметична компанія Avon припиняє всі інвестиції в Росію і зупиняє експорт продукції з російського заводу на всі інші ринки.

Про це повідомив українськой офіс компанії у Facebook.

"Avon Україна жодним чином не співпрацює з Avon Росія – всі минулі спільні бізнес-процеси припинені. Надалі забезпечення Avon Україна товарами та послугами буде в повному обсязі відбуватися з регіонів Центральної Європи", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні вказується, що компанія жертвує кошти для підтримки України.

"Ми всім серцем підтримуємо Україну та український народ в цей непростий час. Як ти знаєш, Avon Foundation вже передала 200 000 доларів Червоному Хресту в Україні. Окрім цього, група компаній Natura&Co, до складу якої входить Avon, передасть ще 200 000 доларів",

– додали у Avon.

Споріднені бренди, що також входять до Natura &Co, The Body Shop і Aesop, повністю припиняють діяльність франшиз в Росії.

Раніше найбільша у світі косметична компанія L'Oreal Group оголосила про закриття магазинів та бутиків у Росії. Відмовився співпрацювати з окупантами також американський косметичний бренд Estee Lauder.

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