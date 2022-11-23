"Всім вистачить": Медведєв пригрозив, що РФ збільшує виготовлення високоточної зброї

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв заявив, мовляв, сподівання на "закінчення" високоточної зброї в Росії марні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

З його слів, обсяги виробництва лише збільшуються. Щобільше - Медведєв навіть пригрозив: "Далі буде. Всім вистачить".



"Нарощування обсягів постачання Збройним силам Росії високоточної зброї обговорили під час відвідин державного науково-виробничого підприємства "Регіон". Вороги продовжують уважно "калькулювати" наші пуски та наші запаси. Даремно сподіваються на виснаження наших можливостей", - написав він.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що українська столиця - це "російське місто" та пригрозив новим наступом на Київ. Окупацію нашої столиці Російською імперією та СРСР російський експрезидент вважає доказом "російськості" Києва.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів на закиди Медведєва. За його словами, подібне "скавчання Росії не допоможе". Єрмак наголосив, що у Кремлі варто подумати про майбутнє Росії.

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