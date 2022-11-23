Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Всім вистачить": Медведєв пригрозив, що РФ збільшує виготовлення високоточної зброї

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1737
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Всім вистачить": Медведєв пригрозив, що РФ збільшує виготовлення високоточної зброї

Фото: Associated Press

Мовляв, сподівання на "закінчення" високоточної зброї в Росії марні.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв заявив, мовляв, сподівання на "закінчення" високоточної зброї в Росії марні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. 

З його слів, обсяги виробництва лише збільшуються. Щобільше - Медведєв навіть пригрозив: "Далі буде. Всім вистачить".

"Нарощування обсягів постачання Збройним силам Росії високоточної зброї обговорили під час відвідин державного науково-виробничого підприємства "Регіон". Вороги продовжують уважно "калькулювати" наші пуски та наші запаси. Даремно сподіваються на виснаження наших можливостей", - написав він.

Нагадаємо, Медведєв заявив, що українська столиця - це "російське місто" та пригрозив новим наступом на Київ. Окупацію нашої столиці Російською імперією та СРСР російський експрезидент вважає доказом "російськості" Києва.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів на закиди Медведєва. За його словами, подібне "скавчання Росії не допоможе". Єрмак наголосив, що у Кремлі варто подумати про майбутнє Росії.

Читайте також:

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1737
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація