Олександр Лукашенко / © Associated Press

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко несподівано висловився про історичну належність російських земель. Він поставив під сумнів аргумент про те, що певні території завжди були російськими, і нагадав про часи монгольського панування.

Про це він розповів в інтервʼю Le Point.

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За словами Лукашенка, якщо обґрунтовувати територіальні претензії тим, кому землі належали в минулому, доведеться переглянути й історичні кордони самої Росії.

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«Сьогодні стверджувати, що ця земля завжди була російською… Ну, вона була російською в певний період. Але якщо зазирнути глибше в історію, то російські землі колись належали монголам і татарам. Ви пам'ятаєте?» — заявив Лукашенко.

«Тоді нам доведеться повернути всю Росію Монголії. Путін це чудово розуміє», — доповнив білоруський диктатор.

Як Росія використовує історію для виправдання захоплення українських територій

Нагадаємо, Володимир Путін неодноразово звертався до історії, намагаючись обґрунтувати територіальні претензії Росії до України. Зокрема, ще 2021 року він опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», у якій просував тезу про нібито «один народ» і ставив під сумнів самостійність української державності.

Ці аргументи Кремль використовував і для виправдання повномасштабного вторгнення. У зверненні 21 лютого 2022 року Путін стверджував, що сучасну Україну нібито створили більшовики, та заперечував її традиції незалежної державності.

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Історичними претензіями Москва також намагалася виправдати окупацію Криму 2014 року та незаконну анексію чотирьох українських областей 2022-го. Російська влада називає захоплені території своїми «історичними землями», хоча їхня належність до України визначена міжнародно визнаними кордонами.

Лукашенко зробив нові заяви про війну та кордони Донбасу

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Le Point заявив, що Росія, на його думку, зможе захопити решту Донбасу, якщо війна триватиме. Водночас він визнав, що подальший наступ супроводжуватиметься значними людськими втратами.

Лукашенко також спробував виправдати роль Білорусі у війні проти України. «Чому я мав зупиняти росіян і воювати за Україну?» — заявив він, звинувативши Київ у запровадженні санкцій проти Мінська та закритті повітряного простору для білоруських літаків.

Водночас білоруський лідер заперечив, що його країна перебуває у конфлікті з Україною, та закликав не називати Мінськ агресором. Він також став на захист Путіна, стверджуючи, що російський президент нібито не заперечує існування українського народу, а лише наголошує на спільному історичному минулому українців, росіян і білорусів.

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