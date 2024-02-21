"Всьо по плану" пішло не за планом: Шойгу набрехав Путіну, у Росії скандал

"Кринки – наши", "Кринки зачіщєни": це історія про те, як Шойгу намагається видати бажане за дійсне й доносить Путіну, що, мовляв, його наказ виконано і на лівобережжі Херсонщини знову скрізь тільки російська ганчірка. Але є одне "але".

Як Шойгу в очі набрехав Путіну та чому росіяни бігали полем на фоні російської ганчірки – дивіться в ексклюзиві Вікторія Гнатюк TSN.ua.

Путіну терміново потрібні "успіхи"

Диктатору терміново потрібні хоча б якісь перемоги на фронті, бо вибори "на носі", "Кієв за 3 дня" в прольоті, а показати людям “асвабаждєніє” хоч якогось села треба. На це фюрер не шкодує ані грошей, ані солдат.

Нагадаємо, що м’ясними штурмами лише в Авдіївці росіяни поклали щонайменше 17 тисяч своїх солдатів – трупами, що навіть визнають російські воєнкори, а якщо навіть вони визнають такі цифри, можна впевнено множити ще десь на три, і це не рахуючи трьохсотих, які в будь-який момент теж можуть полізти в чорні пакети.

Після того, як ЗСУ відступили від Авдіївки, аби вберегти життя військових, Путін віддав наказ захопити ще кілька міст, ймовірно: Куп'янськ, Мар’їнку, Часів Яр та Кринки. Часу до виборів мало, успіхів теж. І тут Путін викликає Шойгу на доповідь. Ну той і доповів, що "всьо по плану" і Кринки на лівому березі Херсонщини, мовляв, "відвоювали" в ЗСУ.

А тому нічого не залишалося, як виставити солдатів на інкогніто руїнах з триколором і гучно заявити, що Кринки "асвабаділі". Назнімали відео путінські солдати для фюрера від душі. І не прогадали, Путін повірив, але і це не точно, бо той під час інтерв’ю про Кринки говорив дещо не впевнено.

Є але

Цими відео дуже хизувався й гауляйтер Сальдо. Відео, до речі, має частку правди, прапор справді встановили, але є нюанс... Українські морпіхи показали, що лишилося за кадром.

"Ви тільки погляньте, як вони "зачищають" село, шо аж п'яти горять. Цих відео вже Путін, звісно, не бачив, втім доповідь Шойгу його, схоже, теж не дуже вразив, кремлівський диктатор нервово перебираючи ручкою наказав тримати позиції й всім командирам передати його "прохання".

Словом, в ЗСУ відреагували на зустріч Путіна і показові відео з триколором нібито в Кринках. Також в Збройних силах України заявили, що росіяни й справді намагалися штурмувати позицію, але не склалося.

Заява Буданова

Нагадаємо, що українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени 2023 року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці ЗСУ утримують ці позиції. Тож росіяни можуть скільки завгодно пхати свої фейки, їхній "піпл", як завжди "схаває". Тим часом голова ГУР Буданов під час інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що у росіян "немає сил" для захоплення Донецької та Луганської областей цього року. Й зазначив, що російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів від початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти Авдіївку.

"Це успіх великої могутньої російської армії?"

В Росії починається брак зброї

Хоча насправді, взяти Авдіївку не полишали надій росіяни ще з 2014 року. Водночас Буданов визнав, що ЗСУ через брак зброї та особового складу зараз перебувають у важкому становищі, "але Росія теж має проблеми” й все далеко не так гладко, як із зомбоящику віщають пропагандисти. Буданов заявляє, що зараз на м’ясні штурми РФ кидає слабо навчених солдатів, а снарядів і танків вони витрачають більше, ніж виробляють, також росіянам, на думку Буданова, бракує ракет.

"Останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися".

Коли може розпочатися контрнаступ

Хоча у 2023 році Росія поставила на озброєння своєї армії сотні танків, більшість з них, як підкреслює Кирило Буданов, були старими моделями, взятими зі складу та відремонтованими, тоді як лише 178 танків були новими. Тим часом західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року, пише видання. Там дійшли висновку, що якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили, але одночасно відновлюючи власні сили, то ще один контрнаступ може розпочатися у 2025 році.

"Чи будуть партнери готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми будемо готуватися до нового контрнаступу, чи ні? Цікаве запитання".

Раніше йшлося про те, що окупаційні війська мають намір відновити активні наступальні дії в напрямку Куп'янська та Часового Яру. Йдеться і про повторні спроби йти в напрямку Вугледару.

Читайте також: