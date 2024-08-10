"Всьо под контролєм": мер російської Суджі повідомив, чи є ЗСУ в місті

Влада міста каже, що біля нього точаться бої.

Російське місто Суджа в Курській області, де стався "прорив" держкордону РФ, не перебуває під контролем ЗСУ.

Про це заявив міський Віталій Слащов, пишуть росЗМІ.

З його слів, українській військовослужбовці перебувають у передмісті - Заолешенці та Гончарівці. Мовляв, часину будинків на околицях міста займають російські солдати.

Також Слащов заявив, що "місто - в сірій зоні", а поряд з ним відбуваються бої.

Своєю чергою, російські "воєнкори" мають дуже різні заяви про бої у Суджі. Деякі повідомляють, що нібито ні Суджа, ні Коренєво не під контролем українських військ. Інші заявляють, що Суджу повільно оточують, а тили угрупування українських сил вже перебувають на північ від міста.

Нагадаємо, напередодні Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що Суджа у Курській області контролюється ЗСУ. Офіційно в українському Генеральному штабі не коментують події в Курській області.

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