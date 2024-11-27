Встановила рекорд: в Новій Зеландії продали портрет старшини маорі майже за $2,2 млн (фото)

Картина "Думки Тахуни" новозеландського художника Чарльза Фредеріка Голді стала найдорожчим мистецьким твором, проданим на аукціоні в історії країни.

Про це повідомило видання BBC.

Портрет старійшини племені маорі Варекаурі Тахуни продали за 3,75 мільйона новозеландських доларів (майже 92 мільйони гривень). Покупець вирішив залишитися анонімним.

На полотні зображено Варекаурі Тахуну — шанованого священника маорі, який вважався одним із останніх татуйованих чоловіків свого покоління. Його обличчя прикрашає татуювання, а на шиї висить хей-тікі — традиційний амулет із нефриту.

Директор Міжнародного центру мистецтва Річард Томсон зазначив, що вперше з 1991 року ця картина була виставлена на продаж. Усього аукціонний дім реалізував 13 робіт Голді, причому кожного разу їх вартість перевищувала мільйон новозеландських доларів.

"Новозеландці люблять свою історію, і портрети Голді завжди мали попит", - зазначив Томсон.

Нагадаємо, у Франції випадково знайшли картину Брейгеля за 800 тисяч євро.

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