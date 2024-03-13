Встановлення вікон та дверей: після атаки по ФСБ в Бєлгороді ГУР перехопило цікаву розмову

"Наші маркетологи затвердили, що за вашою адресою є гостра необхідність у наших послугах", – телефонують у фірмі зі встановлення вікон та дверей жителям Бєлгорода.
Після атаки безпілотником по будівлі ФСБ в Бєлгороді представники фірми, яка надає послуги зі скління вікон поблизу Курська і Брянська, починають активно пропонувати свої послуги потенційним клієнтам.
Про це свідчить перехоплена працівниками ГУР Міноборони України телефонна розмова представника фірми з потенційним клієнтом після атаки безпілотником по будівлі ФСБ.
"Представники фірми, яка надає послуги зі скління вікон поблизу курська і брянська, спостерігаючи за ситуацією навколо атаки невідомим безпілотником будівлі фсб в бєлгороді, починають активно пропонувати свої послуги потенційним клієнтам", – йдеться в підписі воєнної розвідки до відео.
Так, на аудіозаписі чутно, як представник компанії телефонує і звертається з пропозицією щодо встановлення вікон та дверей до жителя Бєлгорода:
"Новини дивитеся, я думаю. Наші маркетологи затвердили, що за вашою адресою є гостра необхідність у наших послугах. У вас вже достатня потреба у кількості замовлення? Чи краще вас набрати завтра?"
У відповідь на це спантеличений чоловік запитує: "Ви хто, мужик?"
Його співрозмовник повторює, що є представником компанії, яка надає послуги скління вікон та встановлення дверей. Працівник компанії додає:
"Новини дивитеся? Чи як ви до прикордонного управління ФСБ потрапили? Не дивитеся новини. Надалі будьте обережнішими. На все добре, завтра наберу. До завтра".
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Нагадаємо, вранці 13 березня безпілотник атакував будівлю ФСБ в Бєлгороді, внаслідок чого було пошкоджено фасад та вибито вікна.
А днем раніше дрон атакував міську адміністрацію Бєлгорода.
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