Встановлено особу Джека-Різника: найгучнішу справу Британії розкрила праправнучка детектива, який її розслідував

Джеку-Різнику приписують убивства щонайменше шести жінок у східній частині Лондона в 1888 році, досі особу убивці не ідентифіковано.

Праправнучка офіцера поліції, який наприкінці 19-го століття розслідував вбивства так званого Джека-Різника в Лондоні, вважає, що нарешті розкрила справжню особу вбивці. Йому приписують убивства щонайменше шести жінок у 1888 році.

Про це повідомляє видання Telegraph.

Сара Бакс Хортон написала книгу про своє дослідження щодо місцевого виробника сигар Хайама Хайамса, який, за її словами, дуже збігається з описами свідків того часу, коли підозрюваного бачили разом із жертвами.

Дослідниця дійшла висновку, що саме цей чоловік, який був епілептиком та алкоголіком і до кінця свого життя перебував у психіатричній лікарні, був найбільш ймовірним винуватцем масових вбивств.

Свідки того часу описували чоловіка, якого бачили з жертвами, як людину віком близько 30 років, із задерев’янілою рукою, неправильною ходою та зігнутими колінами.

Знайшовши медичні записи Хайамса, якому в 1888 році було 35 років, Сара Хортон переконалася, що у нього була травма, через яку він не міг зігнути або розігнути ліву руку, а також волочив ногу і не міг випрямити коліна. Його зріст і статура також дуже схожі на описи свідків.

Хайамс мав регулярні напади через епілепсію, як свідчать записки, взяті з лікарень і притулків. Цей розлад може пояснити періодичність, з якою він вчиняв свої жорстокі злочини.

У вересні 1889 року його назавжди помістили в психіатричну лікарню, де він помер у 1913 році. Відтоді жодних нападів на жертв Джека-Різника не було зафіксовано.

Ім'я Хайамса було в "довгому списку" потенційних підозрюваних, але він "ніколи раніше не був повністю досліджений як підозрюваний Різник".

Експерти називають висновки Хортон "добре дослідженою, добре написаною та давно необхідною об’ємною експертизою ймовірного підозрюваного".

Справа Джека-Різника залишається однією з найвідоміших нерозкритих справ у Британії. Навколо неї виникла ціла індустрія, включаючи книги, виставки та екскурсії вулицями району Вайтчепел, де були вбиті жінки.

Нагадаємо, раніше британські науковці прийшли до висновку, що маніяком Джеком-Різником міг бути поляк Аарон Космінський, іммігрант і перукар.

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