Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Вставай, хто відмовляється бути рабами": Китай охопили небувалі протести (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
647
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Вставай, хто відмовляється бути рабами": Китай охопили небувалі протести (відео)

Фото: скриншот з відео

У китайському місті Урумчі люди вийшли на вулиці, протестуючи проти найтривалішого карантину через коронавірусну інфекцію, який триває вже протягом 100 днів.

Розширення карантину через COVID-19 у Китаї обернулося небувалими протестами в західному регіоні Сіньцзян і в столиці країни Пекіні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Поштовхом до народного гніву стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі, внаслідок якої загинуло 10 людей. Після трагічного випадку в соцмережах припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково зачинена. 

Мешканці 4-мільйонного міста перебувають під одними з найтриваліших карантинів у країні, їм заборонено залишати свої домівки протягом 100 днів.

На вулицях Урумчі люди скандували "Покінчити з карантином!", а також співали національний гімн Китаю зі словами: “Вставай, хто відмовляється бути рабами!”.

Офіційні особи Урумчі провели прес-конференцію вранці в суботу, 26 листопада, щоб заперечити, що заходи щодо COVID-19 завадили втечі та порятунку людей, які загинули під час пожежі. Водночас у багатьох житлових комплексах скасували карантин до оголошеної дати його завершення після скарг мешканців.

У китайській столиці Пекіні деякі мешканці, які перебувають у карантині, теж влаштували невеликі протести через накладені на них обмеження на пересування. У результаті вони змусили їх скасувати достроково.

Нагадаємо, у Китаї вирішили посили карантинні заходи через зростання випадків COVID-19. Про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
647
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація