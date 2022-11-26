"Вставай, хто відмовляється бути рабами": Китай охопили небувалі протести (відео)

У китайському місті Урумчі люди вийшли на вулиці, протестуючи проти найтривалішого карантину через коронавірусну інфекцію, який триває вже протягом 100 днів.

Розширення карантину через COVID-19 у Китаї обернулося небувалими протестами в західному регіоні Сіньцзян і в столиці країни Пекіні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Поштовхом до народного гніву стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі, внаслідок якої загинуло 10 людей. Після трагічного випадку в соцмережах припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково зачинена.

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Massive protest happened in Ulumuqi，Xinjiang，China after more than 100 days zero-covid city lockdown.



People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) November 25, 2022

Мешканці 4-мільйонного міста перебувають під одними з найтриваліших карантинів у країні, їм заборонено залишати свої домівки протягом 100 днів.

На вулицях Урумчі люди скандували "Покінчити з карантином!", а також співали національний гімн Китаю зі словами: “Вставай, хто відмовляється бути рабами!”.

People in #Urumqi, #Xinjiang continue to march to city hall demanding justice. Ppl now are saying that the local govt has lied about the death toll. They say more than 100 have died as result of that fire. The word 起义 uprising is used on WeChat. We'll see how long it stays up. pic.twitter.com/BTunznBywp — Karen Woods 林爷 (@KarenWenLin) November 25, 2022

Офіційні особи Урумчі провели прес-конференцію вранці в суботу, 26 листопада, щоб заперечити, що заходи щодо COVID-19 завадили втечі та порятунку людей, які загинули під час пожежі. Водночас у багатьох житлових комплексах скасували карантин до оголошеної дати його завершення після скарг мешканців.

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У китайській столиці Пекіні деякі мешканці, які перебувають у карантині, теж влаштували невеликі протести через накладені на них обмеження на пересування. У результаті вони змусили їх скасувати достроково.

Нагадаємо, у Китаї вирішили посили карантинні заходи через зростання випадків COVID-19. Про спалахи захворюваності повідомляє влада 31 провінції.

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