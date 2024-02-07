Вставні зуби Вінстона Черчилля продали на аукціоні: за скільки їх купили

Також продали мікрофон, у який Черчилль оголосив про закінчення Другої світової війни.

Вставні зуби колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля в золотій оправі були продані на аукціоні за 18 000 фунтів стерлінгів.

Про це пише BBC.

Аукціон відбувся у Челтнемі, 6 лютого. Їх придбав британський колекціонер.

Верхні протези лідер воєнного часу носив під час багатьох зі своїх найвідоміших виступів, зокрема, під час знаменитої промови – "Ми боротимемося на пляжах" – виголошеної під час Другої світової війни.

Щелепа була спеціально створена для того, щоб зберегти його природну шепелявість, і була настільки важливою, що він завжди носив із собою два комплекти.

Вінстон Черчилль / Associated Press

Котсволдська аукціонна компанія заявила, що зуби були куплені за суму більш ніж удвічі дорожчу, порівняно з орієнтовною ціною у 8000 фунтів стерлінгів.

Черчилль більшу частину життя страждав на проблем із зубами і втратив декілька, коли йому було 20 років. Вставні зуби були виготовлені, коли йому було 65 років на початку Другої світової війни. Політик мав чотири комплекти.

Директорка аукціонного будинку Ліз Пул сказала, що зуби були "одними з найнезвичайніших предметів", які вони колись продавали.

Вставна щелепа Вінстона Черчилля / Фото: CNN

Серед інших лотів був мікрофон, який, на загальну думку, використовувався Черчиллем у День перемоги, щоб оголосити про закінчення Другої світової війни. Його продали за 11 500 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, нещодавно на аукціоні продали 285-річний лимон із написом. Його придбали за 1780 доларів.

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