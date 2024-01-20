Вставну щелепу Вінстона Черчилля продадуть на аукціоні – подробиці, фото

У Великій Британії на аукціоні 6 лютого продадуть вставну щелепу колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, яку він використав, зокрема під час своєї знаменитої промови – "Ми боротимемося на пляжах" – виголошеної під час Другої світової війни

Про це пише CNN.

Аукціон має відбутись у місті Челтнем.

Як пишуть ЗМІ, Черчилль утратив кілька зубів у 1920-х. Під час Другої світової тодішній британський прем’єр мав декілька вставних щелеп. Вони були спеціально зроблені, щоби зберегти природну шепелявість політика. Його зубні протези виготовляли із золота.

Як розповідав дантист Вінстона Черчилля Дерек Кадліпп, у колишнього прем'єр-міністра були погані зуби й прикус із дитинства.

Зубний протез у золотій оправі поки оцінений від 5 до 8 тис. фунтів ($10 тис.), проте експерти вважають, що зуби знаменитого прем'єр-міністра продадуть за набагато вищу суму.

Вставна щелепа Вінстона Черчилля / Фото: CNN

"Вставні зуби Черчилля, мабуть, входять до числа найнезвичайніших предметів, які ми колись продавали", - сказала голова аукціонного будинку The Cotswold Auction Company Ліз Пул.

Зубні протез, який виставлять на аукціон, був зроблений на початку Другої світової війни, коли Черчиллю було 65 років.

Крім того, на аукціоні також будуть виставлені інші пам’ятні речі Другої світової війни, зокрема мікрофон, за допомогою якого експрем'єр Британії виступав із промовою на честь Дня перемоги 8 травня 1945 року. Його орієнтовна вартість становить від 5 до 8 тис. фунтів ($10 тис.).

Також до продажу буде доступна книга з автографами 1941 року, заповнена 107 підписами пілотів королівських ВПС, багато з яких брали участь у битві за Британію. Книгу можна буде купити за суму від 20 000 фунтів стерлінгів ($25 тис.).

Нагадаємо, лауреатка найпрестижнішої літературної премії Японії визнала, що написала роман за допомогою ChatGPT.

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