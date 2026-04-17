ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Вступ до магістратури 2026: де та як українцям за кордоном скласти іспити

Українські абітурієнти за кордоном 2026 року зможуть скласти ЄВІ та ЄФВВ у 10 країнах світу. Відомо, в яких містах відкриють пункти тестування та які обмеження діятимуть під час реєстрації.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Де за кордоном скласти ЄВІ та ЄФВВ

Де за кордоном скласти ЄВІ та ЄФВВ / © Freepik

Цьогорічна вступна кампанія має бути такою ж, як і торік. Українці, що перебувають за кордоном, також зможуть скласти іспити для вступу до магістратури. В яких країнах можна буде скласти такі вступні іспити — розповідаємо далі.

Вступні іспити на магістратуру цьогоріч можна буде написати в 10 країнах світу та 22 містах. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Де за кордоном скласти іспити до магістратури 2026 року: перелік країн і міст

Українські абітурієнти, які перебувають за кордоном, не втрачають право навчатися на магістратурі в українських закладах вищої освіти. Тестування ЄВІ (єдиний вступний іспит) / ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) 2026 року проведуть як в Україні, так і за кордоном.

Тестування ЄВІ та ЄФВВ за кордоном проводитимуться лише в основну сесію. Додаткової сесії для тих, кому не вдалося потрапити на іспит, не буде.

Пункти тестування для вступу на магістратуру до українських ЗВО будуть у таких містах і країнах:

  • Іспанія (Валенсія);

  • Литва (Рига);

  • Португалія (Лісабон);

  • Болгарія (Варна, Софія);

  • Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань);

  • Словенія (Марібор);

  • Велика Британія (Лондон);

  • Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен);

  • Франція (Париж);

  • Чехія (Брно, Прага).

Кількість місць на тестування буде обмежена. Реєстрація на складання тестів ЄВІ та ЄФВВ для вступу на магістратуру розпочнеться з урахуванням обмежень місць у наданих приміщеннях.

«Зважте на те, що в разі вичерпання встановленої квоти вибрати певний населений пункт буде неможливо», — пишуть в УЦОЯО.

Реєстрація на ЄВІ / ЄФВВ розпочнеться від 23 квітня і триватиме до 14 травня включно. Проводитимуть її приймальні комісії закладів вищої освіти.

Зареєстровані абітурієнти отримають екзаменаційні листки з даними для входу на інформаційну сторінку Кабінету учасника вступних випробувань до магістратури.

Як проходять іспити до магістратури в Україні

Ті українці, які хочуть продовжити освіту та вступити на магістратуру, повинні написати ЄВІ або ЄФВВ.

ЄВІ складається з ТЗНК (тести загальної навчальної компетентності) та тесту з іноземної мови, найчастіше — англійської. У тесті на загальну навчальну компетентність перевіряють логіку та аналітичне мислення. Усе це відбувається у форматі комп’ютерного тестування.

Тест має варіанти відповідей. Саме тестування відбувається в екзаменаційних центрах.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — це тестування за спеціальністю, наприклад, за спеціальністю права чи економіки тощо. Це формат тесту з варіантами відповідей. Також фахове вступне випробування можуть проводити в університетах. У таких випадках складають внутрішній іспит.

Також у МОН ділилися порадами вступникам до магістратури: з якого університету краще тікати.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie