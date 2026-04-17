Вступ до магістратури 2026: де та як українцям за кордоном скласти іспити

Де за кордоном скласти ЄВІ та ЄФВВ / © Freepik

Цьогорічна вступна кампанія має бути такою ж, як і торік. Українці, що перебувають за кордоном, також зможуть скласти іспити для вступу до магістратури. В яких країнах можна буде скласти такі вступні іспити — розповідаємо далі.

Вступні іспити на магістратуру цьогоріч можна буде написати в 10 країнах світу та 22 містах. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Де за кордоном скласти іспити до магістратури 2026 року: перелік країн і міст

Українські абітурієнти, які перебувають за кордоном, не втрачають право навчатися на магістратурі в українських закладах вищої освіти. Тестування ЄВІ (єдиний вступний іспит) / ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) 2026 року проведуть як в Україні, так і за кордоном.

Тестування ЄВІ та ЄФВВ за кордоном проводитимуться лише в основну сесію. Додаткової сесії для тих, кому не вдалося потрапити на іспит, не буде.

Пункти тестування для вступу на магістратуру до українських ЗВО будуть у таких містах і країнах:

Іспанія (Валенсія);

Литва (Рига);

Португалія (Лісабон);

Болгарія (Варна, Софія);

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань);

Словенія (Марібор);

Велика Британія (Лондон);

Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен);

Франція (Париж);

Чехія (Брно, Прага).

Кількість місць на тестування буде обмежена. Реєстрація на складання тестів ЄВІ та ЄФВВ для вступу на магістратуру розпочнеться з урахуванням обмежень місць у наданих приміщеннях.

«Зважте на те, що в разі вичерпання встановленої квоти вибрати певний населений пункт буде неможливо», — пишуть в УЦОЯО.

Реєстрація на ЄВІ / ЄФВВ розпочнеться від 23 квітня і триватиме до 14 травня включно. Проводитимуть її приймальні комісії закладів вищої освіти.

Зареєстровані абітурієнти отримають екзаменаційні листки з даними для входу на інформаційну сторінку Кабінету учасника вступних випробувань до магістратури.

Як проходять іспити до магістратури в Україні

Ті українці, які хочуть продовжити освіту та вступити на магістратуру, повинні написати ЄВІ або ЄФВВ.

ЄВІ складається з ТЗНК (тести загальної навчальної компетентності) та тесту з іноземної мови, найчастіше — англійської. У тесті на загальну навчальну компетентність перевіряють логіку та аналітичне мислення. Усе це відбувається у форматі комп’ютерного тестування.

Тест має варіанти відповідей. Саме тестування відбувається в екзаменаційних центрах.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — це тестування за спеціальністю, наприклад, за спеціальністю права чи економіки тощо. Це формат тесту з варіантами відповідей. Також фахове вступне випробування можуть проводити в університетах. У таких випадках складають внутрішній іспит.

