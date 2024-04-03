Вступ до НАТО: дипломат відповів, чи отримає Україна запрошення на Вашингтонському саміті

За словами Володимира Огризка, слід очікувати лише "півкроку" у напрямку Альянсу.

На саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року члени Альянсу, ймовірно, не запросять Україну до вступу, проте просування з цього питання все ж відбудеться.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі "Еспресо".

За словами дипломата, у Вашингтоні слід очікувати не тої реакції США, що була під час попереднього Вільнюського саміту, коли разом із Німеччиною вони заблокували саму ідею запрошення України до початку перемовин.

"Це може бути якимось пів кроком вперед, тобто очевидно, що запрошення не буде", - сказав дипломат.

США бояться як поразки Росії, ескалації, застосування ядерної зброї проти України, так і необхідності відповідати на чергові злочини Москви, тому що їм легше цього не робити.

Саме тому Вашингтон вичікує. Там все ще сподіваються, що "може якось розсмокчеться".

"На жаль, не розсмокчеться. Це лише продовження страждань для українців, для українського народу, але ж це не свій народ, це чужий народ", пояснив Огризко.

Він зауважив, що на Вашингтонському саміті буде зроблений "перший півкрок" до запрошення до переговорів про вступ України до НАТО.

"Скоріш за все, він буде таким "півкроком", знаєте, все ж таки це більше ніж ніщо. Тому давайте будемо дивитися й рухатися, бо кінець кінцем наступних півкроку до формального запрошення можна очікувати в близькій перспективі. Але для цього потрібна справді дуже чітка і ясна позиція нашій західних партнерів", - підсумував Огризко.

Нагадаємо, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська навпаки вважає, що на саміті НАТО у Вашингтоні члени Альянсу можуть оголосити про "запрошення" України.