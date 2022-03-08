Вступ до НАТО залишається метою для України, але гарантії безпеки потрібні зараз — Кулеба

Вступ до НАТО залишається метою для України, але гарантії безпеки потрібні зараз — Кулеба

Очільник МЗС стверджує, що обговорювати приєднання України до Альянсу зараз не на часі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відмовляється від свого курсу на вступ до НАТО, однак часові рамки приєднання до Альянсу не встановлені, а для припинення війни, яку розв’язав Путін проти української держави, гарантії безпеки потрібно знайти негайно.

Про це він повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на телеканалі "1+1".

“Це вимога росіян, щоб ми відмовилися від НАТО. Але питання, яке порушує президент України [Зеленський] стоїть інакше. Президент каже: “НАТО — це колись”. Від цього ніхто не відмовляється, але це “колись”, - зауважив Кулеба.

За його словами, першочерговими питаннями, які потрібно вирішити українській владі, є питання гарантій безпеки, адже допомога відповідно до ст.5 статуту НАТО, від союзників можлива лише у віддаленій перспективі.

“Ми бачимо, що відбувається зараз. Зараз потрібно зупинити війну, зараз потрібно гарантувати безпеку України. І тому президент говорить, що зараз потрібно говорити про гарантії безпеки України. Але він ніде не сказав, що ми повинні забути про НАТО як ціль”, - наголосив міністр.

Він нагадав, що перспективу вступу до НАТО Україні було обіцяно ще у 2008 році, однак станом на 2022 рік з боку Альянсу в цьому напрямку не було зроблено суттєвих кроків.

“Ми проводили реформи і вони [НАТО] нам допомагали. Але в питанні членства був глухий кут”, - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поділився своїм ставленням до питання вступу України до НАТО. В інтерв'ю американському каналу ABC News він заявив, що "давно охолов" з цього приводу.

Читайте також: