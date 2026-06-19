Вступ до ЄС: Мерц виступив з важливою заявою щодо України

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноцінним членом ЄС, доки перебуває у стані війни.

Про це він заявив за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, Україна може стати асоційованим членом ЄС, а згодом — повноправним членом Євросоюзу.

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Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, Київ подолав одну з головних перепон на шляху до ЄС. Новий угорський уряд підтримав відкриття першого кластера переговорів щодо євроінтеграції України.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що приєднання України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Він підкреслив, що, підтримуючи євроінтеграційні прагнення Києва, завжди захищатиме інтереси польських фермерів та їхньої продукції.

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