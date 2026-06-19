ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Вступ до ЄС: Мерц виступив з важливою заявою щодо України

Він запропонував варіант асоційованого членства.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноцінним членом ЄС, доки перебуває у стані війни.

Про це він заявив за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, Україна може стати асоційованим членом ЄС, а згодом — повноправним членом Євросоюзу.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, Київ подолав одну з головних перепон на шляху до ЄС. Новий угорський уряд підтримав відкриття першого кластера переговорів щодо євроінтеграції України.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що приєднання України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Він підкреслив, що, підтримуючи євроінтеграційні прагнення Києва, завжди захищатиме інтереси польських фермерів та їхньої продукції.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie