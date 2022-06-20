Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО досі заблокований: чому Туреччина невблаганна

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО досі заблокований: чому Туреччина невблаганна

Туреччина заявляє, що рішення про вступ до НАТО Швеції та Фінляндії не ухвалять у Мадриді наступного тижня.

Обговорення між Туреччиною, Фінляндією та Швецією членства скандинавських країн у НАТО триватимуть, а саміт альянсу в Мадриді наступного тижня не є кінцевим терміном.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін після переговорів у Брюсселі в понеділок, 20 червня, інформує Reuters.

За його словами, Анкара очікує, що Швеція, зокрема, вживе негайних кроків щодо дій членів Робочої партії Курдистану (PKK) у своїй країні, і що будь-який прогрес щодо членства Скандинавських країн "тепер залежать від напрямку та швидкості, з якою ці країни будуть робити ці кроки".

Водночас, як пише AFP, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина, Фінляндія та Швеція провели в понеділок конструктивні переговори.

"Ми продовжимо наші переговори щодо заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, і я з нетерпінням сподіваюся знайти шлях вперед якомога швидше", - сказав Столтенберг після зустрічі у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Раніше Реджеп Ердоган назвав Швецію та Фінляндію притулком для "терористичних організацій". Туреччина оголосила умови щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно оголосили про намір вступити до Альянсу.

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