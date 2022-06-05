Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у складне положення на Балтійському морі - генерал США

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у складне положення на Балтійському морі - генерал США

У США переконані, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у складне воєнне положення на Балтійському морі.

Очільник Комітету начальників штабів Збройних сил США, генерал Марк Міллі вважає, що в такому разі в Росії залишиться доступ лише до невеликої берегової лінії. Позиції РФ ослабнуть, а Альянс, навпаки, зміцниться в стратегічних акваторіях.

Про це пише Reuters з посиланням на слова Міллі під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром і міністром оборони Швеції.

Зазначається, що приєднання Фінляндії та Швеції означатиме, що узбережжя Балтійського моря, за винятком коротких смуг навколо російських міст Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточене членами НАТО.

"З російської точки зору, це буде дуже проблематично для них у військовому плані, але це буде дуже вигідно для НАТО", - підкреслив Міллі.

Очільник Комітету начальників штабів Збройних сил США наголосив, що Балтійське море стратегічно дуже важливе, адже це одне з найбільших морських шляхів світу.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Фінляндія і Швеція не зможуть вступити до НАТО на саміті, що відбудеться у червні. Вступ країн до Альянсу може затягнутися на щонайменше кілька місяців.

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