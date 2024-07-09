Вступ Грузії до Євросоюзу наразі призупинений – посол ЄС

Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу.
Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ країни до ЄС призупинено.
Про це Герчинський розповів журналістам, його слова наводить видання SOVA.
Герчинський сказав, що 27 червня лідери, президенти та прем'єр-міністри ЄС зустрілися в Брюсселі й ухвалили кілька важливих рішень, серед яких – про призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" – так званого закону про "іноагентів".
"На жаль, і мені шкода казати це, вони також погодилися зупинити процес приєднання Грузії до Європейського Союзу. Про це дуже чітко сказано у висновку Європейської ради. Прочитайте дуже уважно. Наміри нинішнього уряду Грузії незрозумілі для лідерів Євросоюзу. Закон про прозорість іноземного впливу явно є кроком назад", – сказав Герчинський.
Крім того, додав він, антизахідна, антиєвропейська риторика грузинської влади абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу.
"На жаль, наразі вступ Грузії до Євросоюзу призупинено. Це дійсно сумно і викликає розпач", – сказав посол.
Нагадаємо, Грузію можуть позбавити безвізу з Євросоюзом через дії влади.
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