Вступ Швеції та Фінляндії у НАТО: готові до будь-якої реакції Росії

Вступ Швеції та Фінляндії у НАТО: готові до будь-якої реакції Росії

Погрози РФ не змусять скандинавські країни відмовитися від рішення вступити до Північноатлантичного Альянсу.

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст у п’ятницю, 13 травня, заявив, що його країна готова до будь-якого кроку з боку Російської Федерації у відповідь на вступ його країни до НАТО.

Його слова цитує агентство Reuters.

"Якщо Швеція вирішить прагнути до членства в НАТО, існує ризик реакції Росії. Дозвольте сказати, що в такому разі ми готові мати справу з будь-якою зустрічною відповіддю”, - сказав очільник оборонного відомтсва цієї скандинавської країни.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе назвав погрози з боку Росії очікуваними, але запевнив, що дороги назад від інтеграції з НАТО немає. Він сказав, що планує зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну і “повідомити йому, що ситуація змінилася, як ми обидва знаємо”.

Нагадаємо, у квітні Москва заявила, що у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може розмістити ракети з ядерною зброєю на території Росії в Калінінградській області, яка межує з країнами членами НАТО - Польщею та Литвою на Балтійському морі.

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