Вступ України до НАТО: чи може це стати частиною мирної угоди – Рютте відповів

Союзники на саміті у Вашингтоні підтвердили незворотність шляху України до НАТО, але вони ніколи не говорили, що вступ має розглядатися як частина мирної угоди.

Вступ України до НАТО не є частиною мирної угоди зараз, проте це може змінитися.

Про це 26 березня в Польщі під час спілкування зі слухачами Варшавської школи економіки заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Наразі, на думку США, Україна не має отримати членство в НАТО в рамках мирної угоди, але це може змінитися.

Марк Рютте заявив про два аспекти.

"Перший: НАТО продовжило перспективу для України щодо членства в Альянсі. Це набуло чіткого повторення у Вашингтоні під час минулого саміту, де ми заявили, як Альянс, що шлях України до НАТО є незворотним. Я також завжди підкреслював: ми ніколи не говорили, що членство України в НАТО має бути частиною мирної угоди. Що сказали американці, що, з їхньої точки зору, як суб’єкт мирної угоди, Україна не має отримувати членства в НАТО. Але це, безумовно, відрізняється від того, що може трапитися у майбутньому", – сказав Рютте.

Він наголосив, що практичне співробітництво між Україною і НАТО залишається дуже інтенсивним. Союзники взяли нові зобов’язання з підтримки України під час саміту в США, було створено спеціальне командування Альянсу у Вісбадені, яке координує все постачання військової допомоги для України, головна частина якої потрапляє до країни саме через логістичні центри в Польщі.

Кілька тижнів тому в Польщі був відкритий Спільний центр з аналізу, підготовки й освіти (JATEC), який є спільною ініціативою України та НАТО, щоб вивчити і врахувати всі уроки цієї жахливої війни в Україні та запобігти її повторенню у майбутньому.

Генеральний секретар НАТО також нагадав, що у Вашингтоні союзники зобов’язалися надати Україні військову допомогу на 40 млрд євро 2024 року. На практиці вони значно перевищили ці зобов’язання і спрямували на військову підтримку України 50 млрд євро. Понад 60% від цієї суми надійшли від Канади та європейських союзників по Альянсу.

"Все це відбувається, окрім членства, яке є більш довгостроковим питанням. Принаймні воно не є частиною мирної угоди зараз, але будемо дивитися, що трапиться у майбутньому. Знову у Вашингтоні (під час саміту – ред.) були прийняті дуже чіткі зобов’язання. Але коли йдеться про загальне співробітництво, воно є дуже інтенсивним. Протягом багатьох тижнів ми спілкувалися один або два рази на тиждень з президентом Зеленським. Тож це дійсно дуже інтенсивна співпраця", – сказав Марк Рютте.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ, чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає ідею з миротворцями та вступом України до НАТО "не надто надійною".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.