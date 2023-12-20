Вступ України до НАТО стане початком Третьої світової війни — прем’єр Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вступ України до НАТО призведе до Третьої світової війни.

Про це він говорив в інтерв’ю на словацькій медіаплатформі "InfoVojna".

За словами Роберта Фіцо, який займає таку ж антиукраїнську позицію, як і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, Словаччина накладатиме вето на вступ України до НАТО до тих пір, поки у нього “буде можливість впливати на словацьку політику".

“Партія, що становить більшість у словацькому уряді [тобто партія Фіцо], не погодиться з членством України в НАТО, адже це було б початком Третьої світової війни", - заявив він.

При цьому словацький прем’єр вважає, що "цього [членства України в НАТО] ніколи не станеться".

Читайте провідні новини дня:

Водночас Роберт Фіцо не заперечує проти вступу України до ЄС, хоча стверджує, що для цього знадобляться довгі роки.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест - у мене немає з цим проблем... Але вона [Україна] повинна виконати всі умови", - підсумував політик.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає “безцінним” членство України в НАТО з точки зору національних інтересів своєї країни.

Читайте також: